1ère édition de KoZarlor : le concours d’éloquence 100% créole réunionnais

Ce vendredi s’est tenue la 1ère édition du concours d’éloquence KoZarlor. Une compétition qui a eu lieu à l’Université de La Réunion devant un jury. Les 11 lycéens finalistes avaient une consigne prioritaire : s’exprimer en créole réunionnais.

Organisé par le Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement de La Réunion, ce concours avait pour objectif de montrer qu’il est possible d’exprimer une pensée argumentée et structurée en créole réunionnais. En utilisant la langue maternelle de La Réunion, les 11 élèves ont eu l’opportunité de montrer que le créole peut également être au service de la rhétorique.

Car l’éloquence, c’est l’art de toucher et persuader par le discours en donnant ses lettres de noblesse au parlé.

Finale du concours d'éloquence en créole 2023 • ©Willy Thévenin Réunion La 1ère

KoZarlor : Ornella remporte la 1ère édition

Pour cette première édition, les 11 candidats en lice devaient déclamer un texte en créole réunionnais, de 5 minutes maximum, sur la thématique de l’identité : qui sont-ils ? Une personne ? Un monde ?

L’écrit laissé à la libre interprétation du candidat, argumenté et structuré, était ensuite déclamé devant un jury dont faisait partie, entre autre, Lolita Tergémina, comédienne et metteur en scène, Yaëlle Trulès, comédienne, ou encore Henri-Claude Elma, journaliste.

Cette année c’est Ornella qui a remporté le concours. Ses dauphines sont Célia et Christaline. Elles sont reparties, entre autre, avec des bons d’achat dans des librairies.

220 lycéens et lycéennes de l’île, élèves en seconde, premières et terminales des filières générales, technologiques et professionnelles étaient en lice au départ.