Mgr Gilbert Aubry annonce la fin de son épiscopat et présente son successeur, Mgr Pascal Chane-Teng, nouvel évêque de La Réunion

L'évêque de La Réunion, monseigneur Gilbert Aubry, a annoncé ce mercredi 19 juillet 2023 la fin de son épiscopat, le Pape ayant accepté sa renonciation. Il avait été nommé à ce titre en 1975, soit il y a déjà près de 48 ans. Le nouvel évêque nommé, Mgr Pascal Chane-Teng, a été présenté dans la foulée.

C'est une page de l'histoire de l'église de La Réunion qui se tourne. Ce mercredi 19 juillet 2023, l'évêque de La Réunion, Mgr Gilbert Aubry, a réuni la presse à l'évêché pour une annonce importante ce début d'après-midi : celle de son départ à la retraite.

Le pape François a accepté sa renonciation, mettant ainsi fin à son épiscopat, a annoncé Gilbert Aubry lors d'une déclaration très solennelle face à plusieurs dizaines de personnes réunies pour l'écouter à l'évêché de Saint-Denis.

Dès ce 20 juillet, Gilbert Aubry deviendra évêque administrateur.

Monseigneur Gilbert Aubry, le 19 juillet 2023 à l'évêché de La Réunion • ©Willy Fontaine

Mgr Pascal Chane-Teng nommé nouvel évêque de La Réunion

Gilbert Aubry a reçu la nouvelle par lettre du nonce, son interlocuteur au Vatican. Autre nouvelle dans cette lettre, celle du nom de son successeur. Le nouvel évêque de La Réunion est désormais Monseigneur Pascal Chane-Teng, qui a officié entre autres au Tampon et à Saint-Benoît.

Pascal Chane-Teng est le nouvel évêque de La Réunion • ©Willy Fontaine

"Je te donne les rames de la barque"

"Ma la gayn saisissement !" a dit le désormais évêque de La Réunion, pour exprimer sa réaction en apprenant ses nouvelles fonctions. "Je te donne les rames de la barque", a quant à lui souri Gilbert Aubry.

Un "marathon de 47 ans"

"Ca fait chaud au coeur d'être entouré et soutenu", s'est adressé Mgr Chane-Teng au public présent pour "écrire cette page de l'histoire vivante de notre diocèse". Le nouvel évêque a remercié l'ancien "pour ce marathon" accompli.

"Vous avez accompli de manière admirable ce marathon durant 47 ans. Merci à vous monseigneur pour avoir été ce sportif de Dieu" Mgr Pascal Chane-Teng, nouvel évêque de La Réunion

Mgr Gilbert Aubry annonce la fin de son épiscopat et présente son successeur, Mgr Pascal Chane-Teng • ©Willy Fontaine

Qui est le nouvel évêque de La Réunion ?

Agé de 52 ans, Pascal Chane-Teng est né le le 4 juillet 1971 à Saint-Pierre. Il suit des études de droit à l’université d’Aix-en-Provence, puis de Clermont-Ferrand. En découlent deux maîtrises de droit, l’une en droit public, l’autre en droit privé, mais il possède également une licence en histoire de l'art passée à La Réunion.

C'est à La Réunion qu'il a effectué sa propédeutique et son premier cycle de séminaire pendant trois ans. Le second cycle de quatre ans, ce sera sur la côte basque, dans le cadre d’un partenariat entre le diocèse de la Réunion et celui de Bayonne.

C'est à Biarritz qu'il est ordonné diacre en novembre 2003. Puis, de retour à La Réunion, il devient prêtre à 33 ans, le 15 août 2005, et officie dans la paroisse de Saint-Benoît depuis septembre 2005.

Gilbert Aubry, près de 50 ans d'épiscopat .

Avant de présenter son successeur, Gilbert Aubry est revenu longuement sur ses débuts en tant qu'évêque, dans un contexte dit-il, " d'affrontement politique exacerbé entre le parti communiste de Paul Vergès et la droite, sous la houlette de Michel Debré". Il n'a à l'époque que 33 ans, rappelle-t-il

A l'âge de 81 ans, Gilbert Aubry a déjà derrière lui près de 50 ans d'épiscopat ! Si la règle au sein de l'église est que les évêques prennent leur retraite à 75 ans, lui a donc occupé cette fonction quelques années de plus. Interrogé en 2017 sur cette limite d'âge pour exercer, l'évêque déclarait que " t ant que le cheval est capable de courir, il va courir".

Consacré évêque le 2 mai 1976

C'est à Saint-Louis que cet homme d'église est né, le 10 mai 1942. Il choisit rapidement de servir l’église. Formé au Grand séminaire de la Croix-Valmer et à l'Université grégorienne de Rome, il est ordonné prêtre le 23 août 1970, prenant son premier poste au Tampon. Si c'est le 20 novembre 1975 que Gilbert Aubry est nommé évêque, il sera consacré le 2 mai 1976 par le Pape Paul VI.

Parmi les moments forts de son épiscopat, on notera entre autres son accueil du Pape Jean-Paul II à La Réunion le 1er mai 1989.

Poète et érudit

Poète et érudit à ses heures, il est également président de la Conférence épiscopale de l'océan Indien.

A noter, pour compléter son parcours bien rempli, qu'en décembre 2019, Gilbert Aubry a été promu au grade de Commandeur de la Légion d'honneur, sur proposition du ministère de l'Intérieur.