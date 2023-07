Qui est Mgr Pascal Chane-Teng, le nouvel évêque de La Réunion ?

Le désormais ancien évêque, Mgr Gilbert Aubry, a présenté le nouvel évêque de La Réunion : Mgr Pascal Chane-Teng, 52 ans, originaire du Sud de l'île. Présentation de celui qui annonce "du changement dans la continuité".

Ce mercredi 19 juillet 2023, Mgr Gilbert Aubry a annoncé sa renonciation : il ne sera plus l'évêque de La Réunion. C'est après un long retour solennel sur les actions qui ont marqué son épiscopat qu'il a introduit, ce mercredi après-midi, son successeur, le nouvel évêque nommé de La Réunion.

Sous les applaudissements du public présent - personnel du diocèse, clergé... - à l'évêché pour cette occasion, Mgr Pascal Chane-Teng a pris place aux côtés de Gilbert Aubry.

Le nouvel évêque de La Réunion Mgr Pascal Chane-Teng et l'ancien, Mgr Gilbert Aubry • ©Imaz Press Réunion

"Ne comparez pas"

"Il faudra vous habituer au changement de nom et de personne. Et surtout, ne comparez pas l'ancien évêque et le nouvel évêque nommé !" a déclaré Mgr Gilbert Aubry avant de s'adresser solennellement au nouvel évêque.

"Cher Pascal, le seigneur t'a choisi à travers toutes les médiations qui se sont exprimées et qui ont été soumises au discernement de l'église. Ce qui est sûr, c'est qu'à la relecture de ta vie, tu peux dire que le seigneur t'a choisi dès le ventre de ta mère. Donc, n'aie pas peur (...)" Mgr Gilbert Aubry, ancien évêque de La Réunion

"Bonne navigation jusqu'à bon port"

Mgr Gilbert Aubry a rappelé à son successeur que même si nous étions sur une île, il n'était pas isolé et qu'il pouvait compter sur les autres évêques de la zone océan indien.

"Je te donne les rames de la barque. Les rames que je tenais moi-même jusqu'à maintenant. Avec le Christ en gouvernail, tu arriveras à bon port. (...) Bonne navigation, jusqu'à bon port" Mgr Gilbert Aubry

"Sportif de Dieu"

Les premiers mots du nouvel évêque nommé ont été pour son prédécesseur, pour surtout le remercier d'avoir été un "sportif de Dieu", ayant accompli un marathon de 47 ans d'épiscopat. Puis, Pascal Chane-Teng est revenu sur sa réaction lorsque le Vatican l'a sollicité pour porter la fonction d'évêque. Une fonction qu'il a décidé d'accepter au bout de 24h de réflexion et de prière.

Le nouvel évêque de La Réunion Mgr Pascal Chane-Teng • ©Imaz Press Réunion

"Ma la gayn un saisissement"

"Vous pouvez deviner que lorsqu'une telle proposition est faite, comme on dit en créole, "ma la gayn un saisissement" (...) Si cette proposition travaille un peu comme un cyclone intérieur, cela n'a pas été un tourment", a débuté le nouvel évêque.

Pour Pascal Chane-Teng, beaucoup de changements s'annoncent : "un apprentissage, un changement d'identité, de lieu (...)".

"Du changement dans la continuité"

C'est d'ailleurs "avec beaucoup de gravité" que le nouveau "monseigneur" dit aborder sa nouvelle charge.

"Il y aura un apprentissage progressif, touche par touche. (...) J'ai à inventer, à découvrir ce qui m'attend. Il y aura du changement, dans la continuité" Mgr Pascal Chane-Teng, nouvel évêque nommé de La Réunion

Concernant les défis qu'il espère faire relever à l'église, le nouvel évêque mise sur "l'unité" mais aussi la lutte contre "l'addiction et la violence dans les familles".

Qui est le nouvel évêque de La Réunion ?

Agé de 52 ans, Pascal Chane-Teng est né le 4 juillet 1971 à Saint-Pierre. "Il a fait ses études de collège et de lycée au Tampon, a passé un baccalauréat littéraire", a entamé Mgr Aubry, présentant le CV bien rempli de son successeur.

Deux maîtrises de droit, une licence en histoire de l'art

Mgr Pascal Chane-Teng a suivi des études de droit à l’université d’Aix-en-Provence, puis de Clermont-Ferrand. Il obtient deux maîtrises de droit, l’une en droit public, l’autre en droit privé, entre 1989 et 1994, et débute une spécialisation dans le droit des affaires. Mais il possède également une licence en histoire de l'art.

"Ça ne paraît pas, mais il y a beaucoup de choses dans sa tête et dans son coeur ! Il est de taille à régler nos problèmes de droit !", plaisante Gilbert Aubry.

Séminaire à Saint-Denis et à Bayonne

C'est à La Réunion qu'il a effectué sa propédeutique et son premier cycle de séminaire de trois ans de 1998 à 2000. Le second cycle de quatre ans, ce sera sur la côte basque, à Bayonne dans l'Hexagone dans le cadre d’un partenariat avec le diocèse de la Réunion.

Mgr Pascal Chane-Teng, le nouvel évêque de La Réunion • ©Imaz Press Réunion

Ordonné diacre à Biarritz, puis prêtre à La Réunion

C'est à Biarritz qu'il est ordonné diacre en novembre 2003, pendant deux ans. Puis, c'est de retour à La Réunion, qu'il est ordonné prêtre à 33 ans, le 15 août 2004.

"Après avoir été ordonné prêtre en 2004, en 2007 il est vicaire à la paroisse de Saint-Benoît", poursuit Mgr Aubry.

Diplômé à Rome

Pascal Chane-Teng poursuit ensuite entre 2008 et 2010 avec un diplôme universitaire sur les religions et les cultures à l'université grégorienne à Rome, et entre 2010 et 2012 obtient une licence canonique en missiologie, toujours à Rome.

"Nous voyons là cette dynamique qui habite Pascal, qui a toujours cherché à développer ses talents et se former intellectuellement et spirituellement" Mgr Gilbert Aubry, ancien évêque

Le curé de la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Marie

Enfin, en 2012 et 2013, il revient administrer la paroisse Saint-François d'Assise au Tampon. Entre 2013 et 2017, il sera curé de la paroisse Notre-Dame de la Délivrance à Saint-Denis. Enfin, depuis 2017, il était le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Marie.

Coordinateur des messes du nouvel an chinois

Mgr Pascal Chane-Teng est, entre autres, vicaire général, secrétaire du conseil presbytéral, membre du groupe de dialogue interreligieux, coordinateur des messes du nouvel an chinois et des messes pour les ancêtres d'origine chinoise. Il intervient également à l'université de La Réunion sur le thème de la religion populaire chinoise.