L’hôtel Concorde Bellepierre disparait du paysage touristique à Saint-Denis

C’est officiel. L’hôtel Le Concorde Bellepierre fermera ses portes aux touristes le 29 novembre 2024. Vendredi le dossier de la vente passera en commission permanente à La Région. La collectivité veut racheter une partie du bâtiment pour y installer les Instituts des Etudes en Santé (IES) et de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)

C'est une offre touristique de moins sur la capitale de La Réunion. L’hôtel le Concorde Bellepierre n’accueillera plus de clients dès la fin du mois de novembre de cette année. Abdoul Cadjee et son fils Hassen confirment cette annonce. Les 31 chambres et suites destinées aux visiteurs seront vraisemblablement rachetées par la Région. La collectivité veut y installer des locaux pour les élèves infirmiers.

Un hôtel en moins sur Saint-Denis

C’est une nouvelle page qui s’écrit pour l’hôtel le Concorde Bellepierre. Il fermera ses portes aux touristes à la fin du mois de novembre. Ses propriétaires, Abdoul et Hassen Cadjee ont confirmé une information qui était de plus en plus persistante.

Une inauguration par Zinedine Zidane

L’hôtel inauguré en décembre 2004 par Zinedine Zidane comprenait initialement 54 chambres et une suite panoramique. En 2011 l’établissement passe à 85 chambres dont 5 suites, après la construction d’une annexe. Il bénéficie d’une vue imprenable sur la capitale.

Hôtel le Concorde Bellepierre • ©Ile de La Réunion Tourisme

Le CHU à la rescousse pendant la crise COVID

Durant la crise du Covid, la structure touristique avait libéré 54 de ses chambres et signé un bail longue durée avec le CHU Nord. L’établissement hospitalier dispose ainsi de quoi loger son personnel extérieur à proximité. Les patients et leurs accompagnants venus se faire soigner depuis Mayotte peuvent également en profiter.

Des étudiants comme nouveaux usagers

Il restait encore 31 chambres pour les touristes. Le reste des murs sera vendu à la Région si la commission permanente prévue ce vendredi valide la proposition d’achat. La collectivité locale va y installer les Instituts des Etudes en Santé et de Formation en Soins Infirmiers (IFSI).