La carte vitale dématérialisée sur les smartphones inquiète les Réunionnais

La carte vitale, telle qu’on la connaît, ne sera bientôt plus. Elle ne disparaît pas, elle change de forme. D’ici janvier 2026, la carte vitale ne se présentera plus sous la forme d’une carte plastique verte. Tous les assurés devront l’avoir sur leur smartphone, via une application.

Cette version dématérialisée est dans les tiroirs du ministère de la Santé depuis 4 ans déjà. Il estime que l’application devrait fluidifier les relations entre les professionnels de santé et les assurés, et éviter les mises à jour. C’est munis de leur smartphone que les assurés se présenteront à l’avenir chez les professionnels de santé. La carte vitale sera dématérialisée. Une application doit ainsi permettre d’avoir accès à un espace personnel contenant toutes les données des usagers. Encore faut-il que les assurés soient à l’aise avec cette version dématérialisée. Risque d’accentuer la fracture numérique Les Réunionnais ne sont pas tous favorables à ce changement. Les personnes âgées ne sont pas toutes équipées de smartphone, et ne sont pas forcément familiarisée avec son utilisation. " Déjà moi je n’ai pas de téléphone, et ma maman a 84 ans, elle ne sait pas utiliser le téléphone ", s’inquiète Jasmine. La fracture numérique, déjà forte dans le département, pourrait s’accentuer un peu plus encore avec ce type de dispositif. Une difficulté supplémentaire aussi pour les personnes qui ne savent pas lire. " Déjà c’est compliqué pour moi, je ne sais pas lire. Mon téléphone, c’est 1, 2, 3, après je suis perdu ", explique Pierrot. Et puis, il y a ceux qui ont fait le choix de ne pas avoir de smartphone. Mickaël ne possède même pas de téléphone, " si l’Etat m’oblige à avoir un téléphone portable, pourquoi pas rendre celui-ci déductible des impôts ", suggère-t-il. Un déploiement généralisé d’ici 2026 Le système est déjà entré en vigueur dans 12 départements, ayant participé à la phase d’expérimentation. L’Assurance maladie annonce la généralisation du déploiement de l’e-carte vitale en 2023. Le gouvernement s’est fixé la date butoir de 2026 pour le déploiement complet du dispositif.

