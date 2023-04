La force des slogans dans les manifestations contre la réforme des retraites à La Réunion

Une onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites a lieu ce jeudi 6 avril partout en France. Dans les manifestations à La Réunion, les slogans écrits sur les pancartes marquent bien souvent les esprits.

"Je rêvais d’un autre monde !", "Tu nous mets 64, on te mai 68", "Après le 49.3 on ne lâche pas". Ces slogans s’affichent sur les pancartes des manifestations contre la réforme des retraites à La Réunion. Depuis le 19 janvier, dix journées de mobilisation ont eu lieu partout en France et les slogans sont nombreux.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Ils sont de toutes les manifestations, sur les pancartes comme sur les lèvres : les slogans ont un réel impact dans les mouvements sociaux.

Trouver "le bon slogan"

Une onzième journée de manifestation est prévue ce jeudi 6 avril à La Réunion avec un défilé à Saint-Denis et un autre à Saint-Pierre. Pour l’occasion, Didier Bourse, militant de l’association ATTAC France va créer une nouvelle pancarte. Il le fait à chaque défilé de l’intersyndicale. Avant cela, il passe deux à trois jours, à chercher "le bon slogan" en lien avec l’actualité du moment.

"Des mots justes"

"Nous sommes les 90% et + !", écrit-il à la peinture sur un carton. "Aujourd’hui, si 90% des gens refusent cette loi c’est parce qu’ils ne se sentent pas bien, assure Didier Bourse, membre du bureau collégial d'ATTAC Réunion. Ils se sentent dans la précarité, dans la souffrance au travail, et ne veulent pas continuer à travailler après 62 ans, ce n’est pas possible".

On doit trouver comment mieux se sentir dans notre société et on doit trouver les mots pour le dire, c’est le combat que je mène au travers ces messages. Didier Bourse

Des messages courts et percutants

Internet et les réseaux sociaux sont une grande source d’inspiration pour trouver ces slogans. Ils permettent de fédérer. "Les mots sont importants, ils doivent toucher", estime Christian Picard, secrétaire départemental de la FSU.

Nos tracts sont parfois trop longs et pas toujours lus, alors qu’une pancarte avec des mots simples et percutants, ça a plus d’impact sur toute la population. Christian Picard

Des jeux de mots

Les pancartes sont dans toutes les manifestations, au même titre que les revendications, les slogans et les musiques. Pour Audrey Noël, maître de conférences en sciences du langage à l’Université de la Réunion, les slogans écrits sont souvent plus marquants que ceux entendus dans les défilés.

"Ce qui va faire la force d’un bon slogan, c’est par exemple un jeu de mots, comme "La retraite avant l’arthrite"", explique Audrey Noël. Les slogans permettent de transmettre un message fort, court et qui parle au plus grand nombre.

"Manu, quand est-ce que tu mets des paillettes dans nos retraites !" Ce message va parler à beaucoup de monde donc ça le rend pertinent. Audrey Noël

Cette onzième journée de mobilisation ce jeudi sera l’occasion de voir si l’appel de l’intersyndicale est suivi, mais aussi de voir si de nouveaux slogans apparaissent sur les pancartes des manifestants dans les rues de Saint-Denis et Saint-Pierre.