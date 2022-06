La formation d'infirmier arrive en tête des demandes sur Parcoursup

Sur Parcoursup, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur, la formation en soins infirmiers arrive en tête avec plus de 3 000 jeunes réunionnais qui ont mis ce cursus sur leur liste de vœux cette année. Le mode de recrutement a changé mais seules 232 places sont ouvertes.

Cette année, 10 359 élèves de Terminale ont formulé leurs vœux pour la suite de leurs études à La Réunion et il en ressort que le métier d'infirmier séduit toujours beaucoup de jeunes. La formation en soins infirmiers arrive en effet en tête des demandes sur Parcoursup, la plateforme d'admission post-bac.

Ils sont 3 026 jeunes réunionnais à avoir placé ce cursus en haut de leur liste de souhaits cette année. Un chiffre stable si l'on compare aux années précédentes, mais qui traduit sans conteste un certain engouement pour la profession.

La fin du concours d'entrée

Et la filière a dans le même temps évolué. Auparavant, l'IFSI, l'lnstitut de formation en soins infirmiers de Saint-Denis, n'était accessible que sur concours. Mais depuis Parcoursup, le mode de recrutement a changé.

Les dossiers sont sélectionnés en partie depuis la plateforme numérique et en partie à partir de l'évaluation de chaque demande. Si la motivation est essentielle, le plus important dans le cadre du processus de sélection reste les notes.

Des étudiants pleinement investis dans le métier

David, Maéva et Helena ont, eux, été sélectionnés l'année dernière et ils sont étudiants en 1ère année à l'IFSI de Saint-Denis. Chacun y va de son expérience. Le premier confie avoir choisi sa voie à la suite de la crise sanitaire.

"On s'est rendu pendant le confinement que le personnel soignant était indispensable à notre santé, qu'il n'y avait pas que les médecins, les kinés et les sages-femmes. Les aides-soignants et les infirmiers ont aussi leurs places à jouer dans la prise en charge et ce sont d'ailleurs ceux qui sont les plus présents auprès des patients", argumente David.

Maéva souligne de son côté la polyvalence du métier. "Il nous permet de découvrir beaucoup de services différents. C'est très intéressant". Helena reconnait passer parfois par des moments difficiles. "Des fois on perd espoir, ça nous arrive de pleurer, mais si on est vraiment motivé, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal".

Des années d'études exigeantes

"Il faut trois années d'études qui sont difficiles et très exigeantes, résume Stéphane Lerouzic, le directeur des IFSI Nord et Sud du CHU de la Réunion. C'est 2 100 heures de cours et 2 100 heures de stage, donc ça demande un effort de travail constant. Il y a beaucoup de connaissances à acquérir".

Comment expliquer l'attraction de la profession ? "Le métier d'infirmier a toujours une belle image dans la population en général, défend Stéphane Lerouzic. C'est un métier de l'humain et donc les capacités relationnelles sont mises en avant".

Les places sont comptées

"Cette formation n'est pas qu'un point de départ et un point d'arrivée puisqu'elle ouvre ensuite sur tout un tas de spécialité que ce soit infirmier de bloc opératoire, puéricultrice ou encore anesthésiste", rajoute encore le directeur des IFSI.

Pour autant, seules 174 places sont ouvertes sur Parcoursup... 232 au total si l'on inclut les autres recrutements.