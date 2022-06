La Ligue de l'Enseignement reprend pleinement ses activités après le Covid

Samedi 11 juin 2022, la fédération réunionnaise de la Ligue de l'Enseignement a tenu son assemblée générale, rappelant que malgré deux ans sans rassemblement, les activités elles, se sont poursuivies.

JCTS avec Pierre Comorassamy •

Ce samedi 11 juin 2022, la fédération de la Ligue de l’Enseignement a organisé son assemblée générale à la salle Foirail de Piton Saint-Leu. Un premier grand rassemblement depuis deux ans, pour les 216 associations affiliées et environ 18 000 adhérents qui n’avaient pas pu se retrouver pendant la pandémie.

La Ligue de l’Enseignement, mobilisée pour lutter contre les inégalités et discriminations, a eu à coeur lors de cet événement de rappeler qu’elle n’est pas restée inactive pendant la crise sanitaire, et que se sont poursuivies les actions, de formation notamment. Elle agit, pour mémoire, dans les domaines de l'éducation et de la formation, de la culture, du sport pour tous, et des vacances et loisirs éducatifs.

Plusieurs formations disponibles

Car elle propose, avec ses différentes associations, plusieurs formations en animation, du BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) au BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de directeur) en passant par les formations aux premiers secours...

Irchade Saindou, un des jeunes adhérents de l’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré) - qui fait partie de la Ligue de l'Enseignement -, a pu quant à lui passer son BPJEPS. Soit son brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sport.

Lorsqu’il décide de quitter l’école alors qu’il est en BTS, Irchade Saindou ne souhaite pas rester les bras croisés pour autant. Il démarre un petit boulot dans une association, où il assure des activités périscolaires auprès de jeunes publics. C’est dans l’école où il travaille qu’il découvre les activités de l’USEP, et décide d’adhérer à cette fédération française du sport scolaire.

"L'USEP m'a donné cette chance"

Grâce à l’USEP, il pourra alors bénéficier d’une formation afin d’obtenir le BPJEPS, et en est aujourd’hui pleinement satisfait.

J’interviens dans les écoles primaires, on y propose des activités et des journées sportives. C’est l’USEP qui m’a ouvert cette porte-là, qui m’a donné cette chance de faire ce que j’aime faire, surtout le sport. J’ai toujours travaillé avec les enfants. J'ai eu cette opportunité de continuer dans ce même domaine. Avec ce diplôme, je peux être éducateur sportif, animateur sportif, on a plusieurs possibilités. Irchade Saindou, adhérent de l'USEP

Pour le jeune homme, adhérer à l'USEP s'est révélé être un vrai tremplin professionnel.

Maintenir le lien social

De son côté, Patrice Boyer, le président de la Ligue de l’Enseignement, a rappelé que le maintien des activités dans le cadre de la vie associative avait été de la plus haute importance afin de maintenir le lien social pendant cette crise Covid.

“Nous avons réalisé des webinaires pour faire passer les infos les plus pertinentes en lien avec les conséquences de la crise, et des messages à caractère éducatif, pour continuer à faire cité, à faire ce vivre-ensemble, malgré les conséquences de la pandémie. C’est quelque chose d’important”, explique Patrice Boyer.