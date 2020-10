Le Port : la Marine nationale s’exerce à prêter assistance à la population en cas de cyclone

Exercice de simulation au Port. La Marine nationale s'entraîne à secourir la population sinistrée après le passage d’un cyclone. L'objectif préparer les équipages à la veille d'une nouvelle saison cyclonique. Des élèves de la préparation militaire marine ont été appelés à y participer.

Gaëlle Malet •

Exercice grandeur nature pour l'équipage du Champlain

Exercice des FAZSOI au Port • ©Géraldine Blandin

Se préparer à la nouvelle saison cyclonique

Enseigne de vaisseau Quentin

Le scénario fait état d’une population sinistrée par le passage d'un cyclone dans l'océan Indien et de maisons et infrastructures détruites. Le décor est planté. C'est dans des conditions au plus proche du réel que la Marine nationale organise aujourd'hui un exercice de simulation au Port. Les équipages doivent ainsi prêter une assistance humanitaire de toute urgence à la population.C'est le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Champlain qui est alors missionné pour déployer cette aide de première nécessité. Le Champlain est un bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer de la Marine nationale des FAZSOI (forces armées dans la zone sud de l’océan Indien). Pour prêter main forte à ces équipages, quinze élève de la classe de préparation militaire marine ont été appelés. Leur mission : simuler la population sinistrée.Une mise en scène pour entraîner l'équipage du bâtiment militaire et surtout le préparer, à l'aube d'une nouvelle saison cyclonique. Des exercices réalistes sont organisés régulièrement sur différents thèmes. L'exercice du jour intitulé "Humanitarian assistance and disaster relief" (HADR) s’inscrit dans la mise en condition opérationnelle (MECO) du Champlain.