La ministre Aurore Bergé à La Réunion, une " visite de campagne " selon l’intersyndicale

Dans le département pour 3 jours, du mardi 23 au jeudi 25 avril, la ministre déléguée à l’égalité femmes hommes et à la lutte contre les discriminations n’a pas convaincu l’intersyndicale, qui qualifie cette visite ministérielle " d’inutile ".

LH / Hermione Razafinarivo •

Réunie dans les locaux de la CGTR à Saint-Denis, hier, mercredi 24 avril, l’intersyndicale a tenu à partager son sentiment quant à ce séjour qu’elle juge " futile " et qui n’apporte rien de concret aux besoins réels du territoire, selon elle.

Où sont les Réunionnaises ?

Je pensais qu’en 2024, c’était fini ces visites éclairs de personnes qui viennent, font de la figuration et ils ne nous annoncent rien. Joël de Palmas, secrétaire général de la CGTR

Le syndicaliste se dit déçus. Lui aurait voulu entendre la ministre parler de la femme réunionnaise, qu'elle " apporte des solutions pour aider à l’égalité hommes femmes en prenant en compte les spécificités de La Réunion ". Joël de Palmas prend pour exemple le fait que dans le département, plus de femmes sont sous-payées, à temps partiel, dans des métiers précaires.

Est-ce qu’elle a rencontré, entre guillemets, les "Réunionnaises de base", les travailleuses qui se lèvent tôt, rentrent tard, qui ont des journées hachées de travail ? Non. Joël de Palmas, secrétaire général de la CGTR

Pas d’annonce

Pour Marie-Hélène Dor, la secrétaire générale de la FSU, cette visite est « parfaitement inutile », dans le sens où Aurore Bergé a rencontré les représentants des collectivités, le tissu associatif, et n’annonce rien.

Nous, on s’est mobilisé pendant des mois sur la question des retraites, en pointant notamment les inégalités très fortes entre les pensions des femmes et des hommes. On ne l’a jamais entendu s’exprimer là-dessus. Marie-Hélène Dor, secrétaire générale de la FSU

Une " visite de campagne "

La syndicaliste évoque également la situation des assistantes sociales, " qui ont des moyens dérisoires pour aider les enfants en difficulté, or si on est vraiment pour la défense des femmes victimes de violences intrafamiliales, on n’oublie pas que les enfants aussi en sont victimes ", insiste-t-elle.