La première marche des visibilités de La Réunion est lancée

La première marche LGBTQIA+ de La Réunion s'est élancée ce dimanche 16 mai, à 14h depuis le Jardin de l'Etat à Saint-Denis. Près de 500 personnes sont attendues pour cet événement en faveur des droits et de la liberté des personnes homosexuelles, transgenres ou encore intersexes.

Adjaya Hoarau / IP •

Ce dimanche 16 mai, à 14h, s'élance la première marche LGBTQIA+ de La Réunion depuis le Jardin de l'Etat à Saint-Denis. C'est une première dans l'île et l'événement est à l'initiative d'un membre de l'association Requeer, le jeune Brandon Gercara. Et il était très attendu par les membres de la communauté. Près de 500 personnes sont d'ailleurs attendues pour cet évènement en faveur des droits et de la liberté des personnes homosexuelles, transgenres ou encore intersexes.



Les participants de cette marche vont donc prendre le départ depuis le Jardin de l'Etat et descendre la rue de Paris. Le cortège devrait s'arrêter au niveau de la préfecture, sur le Barachois.



Une pluie de slogan

Force est de constater que pour cette première marche pour les visibilités, les manifestants ont faits preuve d'imagination ! Et leur créativité s'est exprimée en couleur.

Marche des visibilités Rue de Paris • ©Rahabia Issa

Première marche des visibilités à La Réunion • ©Rahabia Issa

Marche des visibilités à Saint-Denis • ©Hermione Razafinarivo

Marche des visibilités panneau Nou exist • ©Stéphane Pessin

Marche des visibilités Rue de Paris • ©Rahabia Issa



A l'issue de cette marche des visibilités pour lutter contre toutes formes de discriminations, un temps de parole sera accordé aux militants pour qu'ils puissent exprimer les problématiques rencontrées aujourd'hui à La Réunion. Une marche symbolique et qui devrait faire date.

(Re)vivez cette marche, diffusée en dicret sur la page Facebook de Réunion La 1ère :

itw de Louiz, artiste transgenre et marraine de l'association Orizon

Une journée contre les phobies de genres

C'est néanmoins demain, lundi 17 mai, qu'aura lieu la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie ou encore la transphobie. L'objectif : sensibiliser mais aussi lutter pour accepter les différences.

Les mentalités s'ouvrent de plus en plus, mais c'est encore difficile pour des personnes de s'assumer. Beaucoup de gens souffrent encore de discriminations. Louiz, artiste transgenre et marraine de l'association Orizon



(Re)voir l'interview de Louiz, artiste transgenre et marraine de l'association Orizon :



Cette semaine, Brandon Gercara avait justement témoigné dans notre émission Mi Exist sur la page Facebook de Réunion La 1ère : "En quoi je pose problème ? Je veux être comme tout le monde, pouvoir faire mes courses comme tout le monde", réclamait-il.