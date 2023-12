La Réunion mobilisée pour le Téléthon 2023

La 37ème édition du Téléthon débute ce vendredi 8 décembre 2023. Jusqu’à ce samedi, des actions sont prévues sur l’île pour récolter des dons qui serviront à la recherche contre les maladies génétiques et d’autres pathologies.

Annaëlle Dorressamy / Sophie Person •

À La Réunion, les maladies rares ne sont pas si rares que ça, puisque selon les estimations, 40 000 personnes en souffrent. Organisé par France Télévisions et l’Association Française pour la Myopathie (AFM), le Téléthon vise à récolter des dons pour les maladies génétiques. Les 8 et 9 décembre, des actions sont prévues sur l’île.

Cette année, le slogan choisi est : “muscle ton Téléthon”. L’an dernier, 342 157 euros de dons ont été récoltés dans le département. Cette année, des villes de La Réunion se sont mobilisées pour en récolter autant.

Programme du Téléthon 2023

Saint Joseph est la ville ambassadrice du Téléthon 2023, avec la participation de la marraine, Gwendoline Absalon et du parrain, Jean-Louis Prianon. De nombreuses associations participent au Téléthon. D’autres villes de l’île organisent des actions pour soutenir l'événement.

Ce vendredi, aux jardins de la marie, à Saint-Benoît

De 8h30 à 18h30, des animations sportives sont au programme avec des food trucks, des ventes de goodies et une collecte de fonds sur le parvis du CCAS, au marché couvert, chez les commerçants du centre-ville et sur le parvis de l’office du tourisme de Sainte-Anne.

À 9h30, rendez-vous aux jardins de la mairie pour le concert de Lindigo, suivi d’un atelier yoga.

À 14h, c’est une après-midi de danse avec de la zumba aux jardins de la mairie. A 17h, l’artiste Votia est en concert

Ce vendredi, au CHU de Saint-Pierre

Ce vendredi et ce samedi à la Plaine-Des-Palmistes

Ce samedi 9 décembre, à la Médiathèque du Sud Sauvage, à Saint-Joseph

À 5 heures, c’est le top départ de la course de l’association St-Jo trail Team, avec un tour de l’île à vélo.

À 7h30, la course à pied des pompiers débute

De 9h30 à 11h, la danse est au rendez-vous avec de la Zumba gratuite avec Claude Sery “allons bouger et muscler le Téléthon”. Sur place, animations, compositions florales, plantes, gâteaux et boissons

De 14h à 16h, l’AFM Téléthon organise une conférence et un rond kozé

À 15 heures, départ de la marche organisée par l’association St-Jo trail Team

À 17 heures, l'École de Musique et de Danse propose sa prestation

À 17h30, c’est l’arrivée du cortège des malades, suivie d’un spectacle humoristique de Thierry Jardinot et de Sully Rivière

À 18h30, c’est le début de la scène musicale avec les artistes Karma et Ana’el

Le Téléthon redonne de l’espoir aux malades

Le Téléthon aide les malades, en redonnant de l’espoir à beaucoup. C’est le cas de Samuel Gilles, qui retrouve goût à la vie grâce à l’association. Depuis 2010, l’homme de 46 ans souffre d’une neuropathie. “Ce que j’attends, c’est qu’il y ait un traitement qui me permettra de guérir et de retrouver une vie normale. C’est très bien qu’il y a des associations comme l’AFM-Téléthon, qui mettent en place des activités pour passer de bons moments et oublier la maladie”, témoigne Samuel Gilles, qui prépare aussi un album. “Je chante aussi, ce n’est pas la maladie qui doit m’empêcher d’être heureux”.

“Une des missions du Téléthon est de rompre l’isolement”, souligne Sonia Hoarau, déléguée départementale de l’AFM-Téléthon de La Réunion. L’objectif est de “permettre aux personnes de se retrouver entre elles”, explique Sonia Hoarau.

On a mis en place des ateliers artistiques, une fois par mois. Les familles peuvent partager un moment convivial. On a de la poterie, de la peinture et du jardinage. On a remarqué que ça fidélise les gens. Sonia Hoarau, AFM-Téléthon Réunion

Pour faire des dons, appelez le 36 37.