La Réunion : routes coupées, cases inondées et des établissements scolaires fermés à Sainte-Rose et Saint-Benoît

L’alerte orange sera levée vers 8h, ce jeudi 26 janvier 2023. L’épisode de fortes pluies, qui a touché notre département pendant la nuit, a provoqué d’importants dégâts. La route de Salazie est fermée à la suite d’un éboulis, elle est très compliquée vers Saint-André et Sainte-Suzanne. Tous les établissements scolaires sont fermés pour la journée à Sainte-Rose et à Saint-Benoît, ce sont les écoles publiques.

Fabrice Floch •

Les fortes pluies qui se sont abattues sur notre département sont à l’origine de nombreuses difficultés. La route de Salazie est fermée suite à un éboulis au niveau du lieu-dit, La Passerelle. Elle ne sera pas rouverte avant une inspection minutieuse de la zone, nous apprend Yves Gruyer, monsieur routes de Réunion 1ère.

Logiquement, ces trombes d’eau ont dévalé les pentes et se sont accumulées dans les villes du littoral. On ne compte plus le nombre de routes submergées. Compte tenu des risques, la commune de Sainte-Rose a annoncé que les établissements scolaires resteraient fermés pour la journée. À Saint-Benoît, ce sont les écoles publiques, qui seront closes.

Un homme sauvé et deux cases inondées dans la nuit

À minuit, les sapeurs-pompiers de Sainte-Marie sont parvenus à venir en aide à un piéton. Le jeune homme, âgé de 18 ans, a été surpris par la brusque montée des eaux. Bloqué entre deux ravines, il ne pouvait, ni avancer, ni revenir sur ses pas. Par chance, les secouristes l’ont extrait de ce piège mortel.

Au même moment, vers La Ressource, une seconde équipe évacuait une famille de cinq personnes dont la case totalement inondée.

À Saint-André, vers Champ-Borne, ce sont dix sinistrés qui ont été pris en charge par les secours. La commune a ouvert, en urgence un centre d’hébergement.

L’école de La Confiance à Sainte-Marie et le collège de Salazie sont fermés.

Circulation très compliquée dans l'Est, bien avant l'aube • ©Thomas DelPadre

Une circulation très compliquée

Sans surprise, se rendre à Saint-Denis en venant de l’Est ou de l’Ouest, relève du défi. La route du littoral est basculée côté mer. Elle le restera 48 heures de plus. Ça bouchonne au niveau du basculement et à l’entrée ou la sortie, de Saint-Denis, selon que l’on vienne ou que l’on se rende dans l’Ouest.

La Route de Cilaos a également été durement touchée. Des éboulis sont signalés. Pour l’instant, les services régionaux de la gestion des routes n’ont pas signalé d’incidents graves.

Enfin, à Saint-André, renoncez à vous rendre du côté de Bois-Rouge où, seuls les camions circulent, mais avec énormément de difficulté.

En clair, sauf obligation, limitez vos déplacements dans les communes de l’Est.