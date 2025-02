La Réunion se prépare à la suite du déclenchement de la pré-alerte cyclonique

Depuis le déclenchement de la préalerte cyclonique hier lundi 24 févier, les Réunionnais se préparent au passage du météore. Les particuliers font leurs réserves d’eau et de nourriture pendant que les professionnels sécurisent leurs outils de travail.

À l’approche de ce qui n’est pour l’heure qu’une dépression tropicale, les Réunionnais se préparent au passage du phénomène météorologique. Dans les foyers et au travail, tout le monde s’active pour se préparer au pire.

Le choix en bouteilles d'eau se restreint dans les rayons de ce supermarché de Saint-André. • ©Précilla Ethève

Dans les supermarchés de l'île, le rayon le plus visité depuis ce matin est celui de l'eau en bouteille.chacun fait ses stocks en prévision d'une éventuelle coupure d'eau à venir avec le passage du météore à proximité de l'île. À Saint-André, les acheteurs sont résignés et habitués. que ce soit en période de sécheresse ou de fortes pluies, l'eau potable n'est pas toujours au robinet.

Dans les exploitations agricoles aussi les agriculteurs se préparent. Les animaux vont être rentrés dans les abris s’ils sont en plein air. Chez les pépiniéristes, les plants les plus fragiles sont déplacés de l’extérieur dans les serres anticycloniques. Pour les serres classiques, les bâches plastiques vont être enlevées et il ne restera plus au planteur à prier que les cultures ne soient pas trop ravagées par la pluie et le vent.

Sur les chantiers, l’heure est à la mise en sécurité. Les grues vont être mise en mode girouette, c’est-à-dire qu’elles vont se mettre à tourner en fonction de la direction du vent. Leur base est lestée plus lourdement. C'est également le cas des banches, ces panneaux de métal qui servent à fabriquer les murs en béton, sont eux aussi sujets aux vents violents. Les containers aménagés en base de vie pour les ouvriers sont retenus par des élingues en aciers à des blocs de bétons pour éviter qu’ils s’en aillent. Tout ce qui est susceptible de s’envoler et de devenir un danger est stocké et sécurisé.

Les grues des chantiers sont mises en sécurité à l'approche du phénomène météorologique. • ©Laurent Pirotte

Dans les ports, les plaisanciers et les professionnels aussi s'activent. Les amarres sont renforcées. d'autres préfèrent mettre leur embarcation au sec comme au port de Sainte Rose. Les containers du Port Est sont également sécurisés.