La Semaine de la presse à l’école s’ouvre à La Réunion.

Comme partout en France, la Semaine de la presse et des médias dans l’École est lancée ce lundi 18 mars. Cette 35ème édition porte sur le thème de ‘‘L’info sur tous les fronts’’, et aborde les enjeux actuels du journalisme sous pression, de l’IA ou encore du traitement médiatique de l’écologie.

En trente-cinq éditions, la Semaine de la presse et des médias dans l’École est devenue un rendez-vous incontournable, y compris à La Réunion. Cette année encore, près de 200 établissements scolaires dont 100 écoles y participent.

Des actions

La semaine de la presse a été lancée ce lundi 18 mars, jour de rentrée scolaire à La Réunion, par une action "entrons dans le jeu pour sortir du cyberharcelement", au collège Juliette Dodu à Saint-Denis. Sous la forme d’un escape game, ce jeu a amené les élèves à naviguer sur les réseaux sociaux.

"L’info sur tous les fronts"

Cette 35ème édition porte sur le thème de ‘‘L’info sur tous les fronts’’. Elle aborde les enjeux actuels du journalisme sous pression des réseaux sociaux, de l’Intelligence Artificielle ou encore du traitement médiatique de l’écologie et du climat. Elle est aussi placée sous le sceau des valeurs de l’olympisme à l’approche des Jeux de Paris.

Grâce à cette semaine de la presse à l’école, des élèves peuvent découvrir l’univers de la presse et des médias. Elle permet la rencontre entre les jeunes, leurs enseignants et les journalistes et professionnels des médias et de l’information.

Rapprocher les élèves des médias

Durant toute cette la semaine, des classes scolaires iront découvrir le fonctionnement de rédactions de l’île. Il y aura des visites de studios, des rencontres avec des photographes et des visios avec des professionnels des médias.

Des journalistes seront accueillis dans des classes pour échanger avec les élèves. Les professeurs organiseront aussi des productions d’article, des revues de presse, des études de Une, des lectures d’articles, et des échanges sur les sources, la désinformation ou encore les réseaux sociaux.