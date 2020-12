La Suissesse Andrea Huser est décédée, le trail péi lui rend hommage

Elle avait remporté le Grand Raid en 2016 et 2017, Andrea Huser était une championne reconnue et appréciée. La sportive de 46 ans a été victime d’une chute mortelle. Son corps a été retrouvé hier, lundi 30 novembre, dans les Alpes suisses. Ce mardi, les hommages se multiplient.

LH •

C’est lors d’un entrainement près de la station de ski de Saas-Fee dans les Alpes suisses qu’Andrea Huser a fait une chute mortelle. Elle aurait glissé sur un ruisseau verglacé et chuté de près de 140 mètres, alors qu’elle effectuait un "trail running". Selon les médias locaux , ce sont ces proches qui ont donné l’alerte samedi dernier après qu’elle n’ait plus donné signe de vie depuis plusieurs jours.Coureuse de trail, championne d’Europe de VTT en 2002 et triathlète, Andra Huser avait mis un terme à sa carrière sportive cet été. L’infirmière de métier avait pris sa décision en raison d’une blessure récurrente qui l’empêchait d’être performante.L’annonce de sa disparition est un choc pour le monde sportif suisse, mais aussi réunionnais. Andrea Huser avait en effet remporté le Grand Raid en 2016 et 2017. Cette année-là, elle s’était imposée sur l’Ultra-Trail World Tour 2017.Depuis ce matin, des hommages lui sont rendus sur les réseaux sociaux notamment.