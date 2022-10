La ville de Saint-Pierre distribue des paniers alimentaires aux familles les plus démunies

Des fruits et légumes péi frais ont été distribués à 350 familles démunies ce jeudi à Saint-Pierre. Une action de solidarité à l’initiative de l’association des producteurs et fermiers du Grand Sud et de la chambre d’agriculture, en partenariat avec le CCAS de Saint-Pierre.

HR / SE / LP •

350 familles précaires ont reçu des paniers fraîcheurs ce jeudi 27 octobre dans plusieurs quartiers de Saint-Pierre. L’association des producteurs et fermiers du Grand Sud et la chambre d’agriculture distribuent des fruits et légumes péi frais aux plus nécessiteux, comme les gramounes. Ils sont sélectionnés par le CCAS de la commune.

Antonia, 75 ans, reçoit carottes, oignons, brèdes, bananes, thym et persil. Ce panier fraicheur bien garni ravit la gramoune qui perçoit 317 euros de retraite par mois : "Moin lé bien contente [...] parce que là mi lé à sec, rien du tout".

A Saint-Pierre, le CCAS organise une distribution de paniers fraicheurs aux familles démunies • ©Suzette Emma

Même joie pour Nelly, maman de trois enfants qui a du mal à joindre les deux bouts. Son époux "n’a pas une grande retraite" et elle ne gagne "que 49 euros par mois". Ce coup de pouce est le bienvenu, et "les produits ne sont pas importés, de qualité" poursuit Nelly.

Chaleur humaine

Méryl et Abdou, des agents du CCAS, livrent directement les colis alimentaires chez l’habitant, comme chez Françoise, très heureuse : "Oté combien de temps ma la pas mange salade bien frais ?" s’exclame la gramoune. Les produits frais, mais surtout le contact humain et les discussions sont particulièrement appréciés. 27 familles ont été livrées dans la matinée.

10 kilos de fruits et légumes

"La salade et le brède sont frais, récoltés le matin-même" affirme Danylo Tailamée, président de l’association des producteurs fermiers du Grand Sud. Cette action de solidarité lui permet aussi d’écouler sa production. 11 agriculteurs y participent cette fois. Un panier pèse 10 kilos et se compose de 11 fruits et légumes.

D’autres actions prévues

Ces familles perçoivent "entre 500 et 1100 euros par mois, elles achètent le minimum mais n’ont pas forcément accès au frais" insiste Simone Rouvais, vice-présidente du CCAS de Saint-Pierre.

Le CCAS promet de renouveler l’opération pour en faire bénéficier le maximum.