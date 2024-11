Le 11 novembre, La Réunion commémore aussi la fin de l'engagisme

Autre repère mémoriel célébré le 11 novembre dans l'île, la fin de l'engagisme. Une cérémonie d'hommage aux 200 000 travailleurs engagés se tenait ce lundi matin au lazaret de la Grande Chaloupe.

Indiens, Africains, Malgaches, Chinois, Rodriguais... C'était ce vendredi 11 novembre jour d'hommage aux ancêtres, à l'occasion des la journée de commémoration de la fin de l'engagisme indien actée en 1882.



Comme c'est la tradition depuis 21 ans désormais, plus de 500 personnes de diverses origines se sont retrouvées au lazaret de la Grande Chaloupe, pour célébrer des rituels en mémoire des anciens lors d'une cérémonie multiculturelle.

L'occasion aussi de revisiter ce lieu de mémoire, porte d'entrée sur La Réunion pour ces travailleurs venus de loin et qui ont contribué à constituer la société réunionnaise depuis 200 ans.

Œuvre mémorielle



Kako, artiste, a réalisé pour l'occasion une "œuvre mémorielle éphémère" autour de pieds de bois "symbolisant le rapport à nos ancêtres au végétal", qui surgissent d'une mer bleue de canne à sucre, "l'objet de la venue de ces travailleurs engagés" traversée d'une coulée rouge rappelant "peut-être une marche sur le feu imaginaire, mais aussi notre lien douloureux à cette histoire."

Une cérémonie multi-culturelle s'est tenue sur le rivage de Grande-Chaloupe. • ©Réunion la 1ère

"Ils ont participé à la construction réunionnaise"

Marie-Noëlle, elle, montre des photos de ses grands-parents, "Les quatre sont arrivés en 1933 depuis Rodrigues sur un contrat. À l'époque on manquait de bras à la Réunion et le père de mon papa voulait que ses enfants aient une instruction", raconte-t-elle. "Ils sont arrivés déçus car on ne les avait pas prévenus de la quarantaine, et ils ont découvert une Réunion très pauvre."



Chaque année, elle met un point d'honneur à participer à cette cérémonie. "C'est toujours important d'être là pour moi, car mes grands-parents ont participé à la construction réunionnaise."

Des offrandes jetées à la mer en hommage aux anciens. • ©Réunion la 1ère

Le lazaret, "un lieu de mémoire"



"C'est hyper-important", estime cette jeune femme venue avec son mari et ses deux enfants. "Le lazaret, c'est un lieu qui reste encore dans le patrimoine réunionnais comme un lieu de mémoire. Cela fait plus de cinq ans que je viens tous les ans, et je pense que c'est un endroit qui devrait réunir l'ensemble des Réunionnais" explique-t-elle.



Et d'émettre un souhait : "Il nous faut plus d'événements de ce genre, où toutes les communautés sont représentées."