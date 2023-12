Les gramounes ont dansé dans leur plus belle tenue. Le bal de la troisième jeunesse bat son plein à la Plaine-des-Grègues. Après un report en raison des fortes pluies il y a trois semaines à la Fête du Safran, le bal a fait des heureux ce samedi 2 décembre 2023. L’élection de Miss Belle Époque a marqué cette journée.

Annaëlle Dorressamy / Arnaud Connen de Kerillis, David Laporte •

C’est l’un des grands rendez-vous attendus par les personnes âgées, mais c’est aussi une tradition. Ils sont venus des quatre coins de l’île pour célébrer dans une ambiance festive et chaleureuse le bal de la troisième jeunesse, ce samedi 2 décembre 2023, à la Plaine-des-Grègues.

Musiques d’antan et d’aujourd’hui

Maloya, séga, valse, il y en a pour tous les goûts. Pour l’occasion, 100 bus sont mobilisés. Près d’un millier de gramounes se sont réunis pour danser dans la joie et la bonne humeur. Parmi eux, les miss mamie et mister papy ont sorti leur écharpe. “Il faut bouger, la danse c’est la vie. Il faut profiter et s’amuser”, confie Joséphine, Miss mamie chouchou 2023. Pour cette gramoune dynamique, ce bal permet “de ne pas rester à la maison, sans ça, la rouille i monte su les os”, dit-elle en rigolant.

“On aime bien la danse, on aime bien s’amuser. On profite de notre retraite”, affirme Élie Coukan, Mister papy Saint-Leu 2023. Pour son épouse, ce bal est particulier, car “ce sont des moments de partage, de rencontre et d'amitié” qui en ressortent.

Le bal de la troisième jeunesse attire la foule à Saint-Joseph • ©Réunion La 1ère

Élection de Miss troisième jeunesse

Les clubs de troisième âge de l’île se sont prêtés au jeu de l’élection de Miss troisième jeunesse. Placée sous le thème de “la Belle Époque”, l’élection a ravi la foule. Au total, 25 candidates ont défilé sur le podium.