Le cheval à l'honneur ce week-end à La Plaine des Cafres

La fête du cheval a lieu au Tampon samedi 10 et dimanche 11 août. De nombreuses activités sont proposées, notamment des promenades pour découvrir les retenues collinaires d'un autre œil.

GB •

Il y en aura pour tous les âges ce week-end à la Plaine des Cafres ! Des plus petits au plus grands, vous trouverez forcément une activité en lien avec le cheval qui vous plaît ! Samedi 10 et dimanche 11 août, l'animal est mis à l'honneur. Différentes balades sont organisées :

Des balades à cheval pour découvrir les retenues collinaires sont mises en place, à partir de 14 ans, d'une durée d'une heure et demie (tarif : 20€). Les horaires de départ sont 9h, 11h, 13h30, 15h30. Les places sont limitées, les inscriptions sont donc obligatoires au 0692 91 46 84.

Des balades en calèche (tarif : 3€).

Des balades à poney / cheval (tarif : 3€).

Tout au long du week-end, des démonstrations équestres ont également lieu, une sensibilisation à la protection de l'environnement ou encore le lancer de fer à cheval ! Mais aussi des structures gonflables, des jeux hippodrome... et un taureau mécanique gratuit !

Infos pratiques

Des navettes gratuites sont mises en place depuis les Grands Kiosques vers le site du champ de foire, toutes les 20 minutes. Il est donc possible de garer sa voiture sur les parkings.

La fête du cheval a lieu de 9h à 18h samedi et dimanche au champ de foire du 27e km à la Plaine des Cafres.