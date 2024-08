Le collège du Chaudron à Saint-Denis expérimente la tenue unique à la rentrée

Après le collège Amiral Bouvet de Saint-Benoit, cinq nouveaux établissements scolaires de La Réunion vont expérimenter la tenue unique cette année. Le collège Elie Wiesel est l’un d’entre eux.

GB / SE •

Tee-shirt bleu et sweat à capuche gris, aux initiales du collège "EW". Voici la nouvelle tenue unique que les 480 élèves d'Elie Wiesel du Chaudron à Saint-Denis vont porter à partir de la rentrée, qui aura lieu lundi 19 août.

Le bas au choix des élèves

Les marmailles se sont investis en vue de la mise en place de la tenue unique, puisqu'ils ont participé à la création du logo et choisi les couleurs du tee-shirt et du sweat. "Cela va créer du lien social et surtout un sentiment d'appartenance à l'établissement, explique la principale du collège, Marie-Pierre Gazar. Cela va permettre aussi d'éviter les situations de harcèlement".

Chaque élève va recevoir un kit de sept tee-shirts et un sweat. Pour le bas, les collégiens peuvent choisir de porter celui qu'ils veulent, tant qu'il est foncé, noir, bleu marine ou gris.

Cinq établissements testent la tenue unique

Quatre autres établissements scolaires de l'île vont expérimenter pour la première la tenue unique cette année avec le collège du Chaudron :

L'école Le Baril à Saint-Philippe

Le collège La Chatoire au Tampon

Le collège de Trois-Bassins

Le collège Leconte de Lisle à Saint-Louis

Une tenue unique déjà à Amiral Bouvet

Jusque-là, le collège Amiral Pierre Bouvet de Saint-Benoit était l'unique collège de La Réunion à expérimenter la tenue unique. Il l'avait mis en place à la rentrée de janvier. Six mois après, en juin dernier donc, une première évaluation a été faite et les conclusions étaient positives.

Le collège a enregistré en six mois une baisse des cas de harcèlement, un gommage des inégalités sociales et plus généralement, une amélioration "très nette" du climat avait alors déclaré la direction. Pour les parents aussi, l'expérimentation a été positive puisqu'elle a permis notamment des économies sur les achats de vêtements. Le trousseau revient à 70 euros par élève. Il est pris en charge pour moitié par l’Etat et pour l’autre moitié par le Département.