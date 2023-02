Le cyclone tropical intense Freddy se situe à 1 530 km de La Réunion à 16h ce samedi 18 février. Le phénomène progresse en direction de l’Ouest à une vitesse de 19 km/h, et présente un danger potentiel. L’île est placée en pré-alerte jaune cyclonique.

LH •

A 16h ce samedi 18 février, le cyclone tropical Freddy se trouve à 1 530 km à l’Est-Nord-Est de La Réunion. Le phénomène, qui présente en son centre des vents jusqu’à 260 km/h en rafales, se déplace vers l’Ouest, en direction des Mascareignes, à une vitesse de 19 km/h.

Le cyclone tropical intense Freddy se dirige vers La Réunion. • ©Météo France

La pré-alerte jaune cyclonique depuis vendredi 19h

Freddy est un cyclone tropical intense présentant un danger potentiel. Depuis 19h hier, vendredi 17 février, La Réunion est placée en pré-alerte jaune cyclonique. Cela signifie que la population doit se tenir informée de l’évolution du phénomène. Elle doit également vérifier et constituer ses réserves d’eau potable, de nourriture, de piles et de bougies.

En fonction de l’évolution du phénomène dans les prochaines heures, l’alerte orange pourra être déclenchée 24 heures avant l’arrivée du cyclone. Les établissements scolaires et les crèches seront alors fermés, mais l’activité économique continuera.

Un système puissant et compact à la trajectoire incertaine

Le cyclone tropical intense Freddy est un système particulièrement puissant et compact, générant des vents extrêmes près de son centre, prévient Météo France. Sa zone d’influence est donc réduite, il ne présenterait donc que peu d’effets ressentis au-delà de 200 km du centre.

Une trajectoire toujours incertaine

Si la trajectoire du phénomène et son timing semblent connus dans les grandes lignes, les détails tels que la distance de passage au plus près de La Réunion et les conditions de ce passage restent encore incertains.

Pour l’heure, Météo France estime que le cyclone tropical intense pourrait avoir un impact direct ou passer à moins de 400 km de La Réunion.

A 16h, ce samedi 18 février, le cyclone tropical Freddy se situait à 1 530 km de La Réunion. • ©Météo France

Rodrigues dimanche soir, Maurice lundi en fin de journée et La Réunion dans la nuit de lundi à Mardi

Ainsi, Freddy se rapprochera des Mascareignes par le Nord-Est avec un passage au Nord de Rodrigues dimanche soir, de Maurice lundi en fin de journée et de La Réunion entre lundi soir et mardi matin.

Sa course devrait l’entraîner ensuite en soirée de mardi à un atterrissage sur la côte orientale de Madagascar à u stade mature. La localisation d’atterrissage et son timing exact restent encore à préciser.