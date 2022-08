Le dernier jour des vacances : entre détente et préparatifs pour la rentrée

Cinq petites semaines et puis s’en vont. Ce lundi 15 août marque la fin des vacances scolaires à La Réunion. Une dernière journée pour se détendre tout en se préparant à la rentrée.

Plus qu’un dodo avant de retrouver ses camarades de classe, passer le portail de son nouvel établissement et rencontrer ses professeurs. Ce mardi 16 aout, près de 220 000 élèves prendront le chemin de l’école pour la rentrée scolaire 2022-2023 et dans leur sillage, des hordes de parents qui devront, bon gré mal gré, renouer avec les contraintes, d’emploi du temps et de circulation.

Alors comme s’il s’agissait de prendre une dernière bouffée de liberté, un bol d’endorphine avant le retour au train-train de la rentrée, ces dernières heures de vacances, certains ont choisi de les passer en bord de mer

C’est le dernier jour des vacances scolaires, et certains d’entre vous ont choisi de le passer à la plage

D’autres parents, sans doute pris par le temps, n’avaient pas d’autres choix que de compléter la liste des effets scolaires.

Rentrée scolaire : c'est le sprint final !

Pour certains, la rentrée scolaire est synonyme d'un nouveau cycle vertueux, reste à savoir si toutes ces bonnes résolutions passeront le cap des prochaines vacances, elles sont programmées du samedi 08 octobre 2022 au lundi 24 octobre 2022 .

