Le festival du film citoyen débute ce vendredi 3 juin au Port

Du 3 au 5 juin 2022, le festival du film citoyen de La Réunion propose une sélection de douze films, qui seront projetés au cinéma Casino et à La Friche du Port, mais aussi en "off" à Saint-Paul la semaine prochaine. Douze films autour de la démocratie, la citoyenneté, les modèles écologiques, la résilience sociale...

JCTS / DG •

Depuis ce vendredi 3 juin 2022, et jusqu’à dimanche, le festival du film citoyen se tient au Port. Organisé par ATTAC Réunion, Ciné d’Iles et la Lanterne Magique, l’événement propose toute une programmation de films - fictions et documentaires - engagés, autour de la démocratie et la citoyenneté, l'autonomie alimentaire et les modèles écologiques, la résilience sociale, thèmes à l’honneur cette année.

On a vu combien on avait été privés de cette expression citoyenne pendant le Covid, on a vu aussi comment le mouvement des gilets jaunes avait été un moment fort d’expression citoyenne à La Réunion, donc à travers des films d’auteurs qui vont porter une parole par les images, (...) l’idée pour nous est d’échanger, et à la fois de construire une action. Didier Bourse, Attac Réunion

Des films de réalisateurs réunionnais

En lumière dans cette programmation, des films où il sera question de femmes travailleuses précaire (“Debout les femmes !” de François Ruffin), de soignantes (“La Fracture” de Catherine Corsini), de jeunes militants (“L’Epoque” de Mathieu Bareyre)...

Mais les auteurs réunionnais ne sont pas oubliés : c’est même le documentaire de la Réunionnaise Erika Etangsale, “Lèv la tèt dann fenwar” qui ouvre le festival ce vendredi 3 juin, suivi d’un débat sur le cinéma réunionnais.

Des débats après les projections

Parmi les oeuvres de réalisateurs réunionnais, on retrouve également “Graines d’espoir” de Pierre Béccu, co-réalisé avec des enfants et des adolescents, qui interpelle sur l’urgence climatique et sociale, ou encore “Je veux ma part de terre”, trilogie sur l’exploitation des terres dans l’océan indien, de Frédéric Lambolez et Jean-Marie Pernelle.

“Il y aura toujours un échange de débats avec des acteurs de terrain de La Réunion” après chaque projection, explique Didier Bourse, un des objectifs du festival étant de favoriser l’expression citoyenne.

Des projections "off" à Saint-Paul

L'engagement citoyen commençant dès le plus jeune âge, des projections spéciales pour les publics scolaires sont prévues.

Si le festival se déroule en majeure partie au cinéma Casino et en plein air à La Friche du Port, il se déplacera aussi dans les quartiers de Saint-Paul, avec une projection mardi sur le terrain de foot de l’Eperon, et vendredi à La Raffinerie de Savannah.

Le programme complet est à retrouver sur le site du festival : festivalfilmcitoyen.re