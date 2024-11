Le nombre de morts sur la route en augmentation à La Réunion

Le nombre de blessés et de morts sur la route est en hausse à La Réunion en 2024 (Photo d'illustration).

Avec 32 personnes tuées sur les routes réunionnaises entre le 1er janvier et le 24 novembre 2024, le nombre de victimes de la route est déjà plus élevé que sur l'ensemble de l'année 2023. La préfecture appelle l'ensemble des usagers à la prudence et au respect du code de la route.

Les autorités s'inquiètent de la hausse de la mortalité routière à La Réunion en 2024. Au 24 novembre, la préfecture comptabilisait 32 personnes tuées dans des accidents de la route sur l'île depuis le 1er janvier. C'est 14% de plus qu'à la même date en 2023. L'année dernière on recensait 30 morts sur l'ensemble de l'année. Plus de blessés également en 2024 Les accidents corporels, faisant des blessés donc, ont également augmenté cette année. +7% selon le baromètres de la préfecture. Face à cette situation inquiétante, les autorités appellent l'ensemble des usagers à la prudence. En respectant le code de la route bien entendu, mais aussi en contrôlant l'état du véhicule. Les conducteurs sont également invités à se montrer attentifs à leur environnement.

