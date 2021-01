Le Port : des policiers menacés de mort [RÉACTIONS]

Tôt ce vendredi matin au Port, un homme était appréhendé par les forces de l'ordre, après avoir proféré des menaces de mort contre des policiers. Des jeunes Portois et le secrétaire départemental de SGP-FO Police réagissent.

Le soir du rodéo du 31 décembre, au Port, un homme à moto voulant fuir les forces de l'ordre a remonté une rue piétonne à contre sens, mettant en danger des enfants qui y circulaient.

Il a été reconnu grâce aux caméras de surveillance et les forces de l'ordre l'ont interpellé quelques jours plus tard. Il sera convoqué devant la justice pour s'expliquer de ses actes.

Menaces de morts sur les réseaux-sociaux

Un de ses amis s'est indigné de cet incident sur les réseaux sociaux et a proféré des menaces de mort à l'encontre des policiers. Lui aussi a été interpellé et risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Les jeunes de la cité portuaire réagissent, ils ont un avis partagé sur le sujet.

Fermeté du côté des forces de l'ordre

Les autorités rappellent que durant la nuit du 31 décembre, les forces de l'ordre ne sont pas intervenues pour éviter les émeutes. Mais la mise en danger d'autrui doit être sanctionnée, raison pour laquelle ils ont procédé à l'interpellation du contrevenant à moto. Pour ce qui est des menaces de mort proférées à leur encontre, le ton est aussi ferme.

Ce qui est à retenir c'est que quiconque s'attaque à un policier sera systématiquement sanctionné. Ne croyez pas que parce que vous vous cachez derrière un écran ou un clavier, que vous êtes en sécurité. Nous vous trouverons, n'importe où. Gilles Clain, le secrétaire départemental de SGP-FO Police

