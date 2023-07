Le préfet de La Réunion donne sa bénédiction pour les congés relatifs aux fêtes hindoues dans la fonction publique

Jusqu'à présent, les fêtes hindoues n'étaient pas mentionnées dans la circulaire de 1967 encadrant les autorisations d'absence dont peuvent bénéficier les agents de la fonction publique au titre de leur confession. Un "oubli" réparé par le préfet de La Réunion dans un courrier adressé ce lundi 17 juillet aux collectivités.

Harry Amourani •

A la tête du collectif pour l’introduction de l’hindouisme à la circulaire FP901 du 23 septembre 1967, Alain Mardaye a fini par obtenir gain de cause. Dans un courrier en date de ce lundi 17 juillet, Jérôme Filippini, le préfet de La Réunion, répond en effet officiellement aux interrogations portées par le militant saint-leusien, mais aussi par la fédération tamoule de La Réunion depuis quelques années.

En 2022, le président de l'ancien temple du Portail, à Saint-Leu, avait interpellé les autorités et la sphère politique locale sur le fait que les fêtes hindoues n'étaient pas inclues dans la liste des principales fêtes religieuses pour lequelles une autorisation d'absence est accordée aux agents de la fonction publique.

Au même titre que les autres confessions

Et la réponse du préfet Filippini est on ne peut plus claire. Il rappelle qu'outre le texte de 1967, une liste des principales fêtes religieuses a été établie dans la circulaire MFPF1202144C du 10 février 2012 mais que celle-ci "n'est qu'indicative".

Il rajoute que "l'absence de mention des fêtes hindouistes dans l'annexe de la circulaire de 2012 ne saurait interdire l'octroi d'ASA (autorisations spéciales d'absence, ndlr) aux agents de confession hindouiste pour qu'ils puissent participer aux principales fêtes de leur confession, au même titre que les autres confessions".

Les fêtes du nouvel an, du Cavadee et de Navaratri proposées

Le préfet Jérôme Filippini précise, "à titre d'information", que le dernier jour des fêtes du Cavadee, du nouvel an tamoul (Puthandu) et de Navaratri ont été "identifiées comme permettant de prendre en considération les différents courants de l'hindouisme présents à La Réunion et peuvent constituer une liste indicative des principales fêtes hindouistes".

Le préfet interpelle ainsi les maires des différentes communes de l'île ainsi que la présidente de Région Huguette Bello et le président du Département Cyrille Melchior, en plus des présidents des intercommunalités, "à étudier les demandes de (leurs) agents dans le respect des circulaires de 1967 et de 2012".

"Nous avons été écoutés"

La nouvelle était attendue. En février derneir, un accord de principe avait en effet été donné pour que trois jours de congés soit accordés aux agents de confession hindoue au même titre que leurs collègues d'autres confessions.

Alain Mardaye avait alors fait part de sa satisfaction. "Nous avons été écoutés", avait-il réagi tout en appelant la communauté hindoue réunionnaise à "ne pas tergiverser". A la communauté hindoue, en effet, de se mettre d’accord sur les trois jours d'ASA autorisés dans l’année.