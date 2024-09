Le prix des carburants baisse en octobre à La Réunion

C’est une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des ménages réunionnais. Le prix des carburants à la pompe baisse ce mardi 1er octobre. C’est la conséquence de plusieurs facteurs économiques mondiaux.

Moins 6 centimes d’euros pour le litre de super, moins 7 centimes d’euros pour le litre de gazole, telles sont les bonnes surprises constatées à la pompe pour le mois d’octobre. Les prix fixés par la préfecture s’établissent respectivement à 1,58 €/l et 1,22€/l.

Mélanie et Sonia n’ont pas fait attention à la date. Ces automobilistes sont passées à la station-service pour refaire le plein de carburant à la veille d’une baisse des prix pour les particuliers compris entre 3,66% pour le super et 5,43% pour le gazole. Même si pour elle c’est trop tard, elles se réjouissent d’une diminution du prix des carburants.

"Lorsque les prix baissent, les consommateurs sont moins regardant et consomment plus facilement". Gérard Lebon, président du Syndicat Réunionnais des Exploitants de Stations-Service Réunion la 1ère Radio

Difficile de se déplacer à La Réunion sans avoir son propre véhicule. Le budget carburant reste important pour les ménages.

Gérard Lebon, le président du Syndicat Réunionnais des Exploitants de Stations-Service, pense que ses clients vont être un plus détendus en passant à la caisse.

Pour lui aussi, cette baisse est bénéfique car dit-il "ça nous permet d’acheter moins cher, ça soulage notre trésorerie".

L'OPMR veille aux abus

Si les prix baissent, les marges constantes des acteurs que sont la SRPP et les stations-service, elles, ne bougent pas, note Jocelyn Cavillot, vice-president de l’observatoire des prix, des revenus et des marges (OPMR). Cela permet aux pétroliers et gérants de stations-service de maintenir leur activité économique et les emplois induits. À La Réunion, les prix des carburants sont révisés tous les mois. Dans l’hexagone, ces prix ont baissé depuis plusieurs semaines car ils suivent les cours mondiaux au jour le jour. Cette stabilité à La Réunion permet d’amortir le prix qui est tributaire du cours des carburants en Asie.

Une baisse due à plusieurs facteurs économiques mondiaux

Cette baisse est due à quatre facteurs économiques principaux, comme l’explique Julien Baddour, économiste et maitre de conférences à l’université de La Réunion.

En premier lieu, il y a la baisse de la demande mondiale alors que la production reste importante. Elle fait suite à la diminution de la consommation à la fin de la période estivale dans l’hémisphère nord et ses longs déplacements en voiture.

Il y a des incertitudes économiques aussi, notamment en Chine. Le pays connait un fort ralentissement.

Cette baisse intervient également après la publication des mauvais chiffres sur l’emploi aux États-Unis.

Enfin, il y a la dépréciation du dollar par rapport à l’euro qui permet d’acheter plus à un prix plus bas.

Sur l’année, la baisse du cours moyen du prix du baril de pétrole est substantielle : le baril se négocie à 72 euros actuellement, contre 100 euros au début de l’année.

Une baisse qui pourrait ne pas durer

Avec la situation extrêmement tendue dans le Moyen-Orient, cette embellie pourrait ne pas durer. S’il y a une extension du conflit aux pays producteurs de pétrole dans la zone, le prix risque de remonter très rapidement.

