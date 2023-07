Le Randik, le nouveau bateau de la Réserve naturelle marine de La Réunion

Première mise à l’eau pour le nouveau bateau de surveillance, de sensibilisation et d’expéditions scientifiques de la Réserve naturelle marine de La Réunion ce jeudi 13 juillet. Le Randik vient remplacer le Poseidon, devenu trop vieux.

LH avec Jaël Galichet •

D’une longueur de 7,5 mètres, avec une coque en aluminium, et dotée de 2 moteurs de 150 chevaux, la nouvelle embarcation peut accueillir 9 personnes à bord, contre 6 personnes pour son prédécesseur.

Il a été spécialement conçu pour les besoins de la Réserve naturelle marine de La Réunion. Le Randik a été mis au mouillage pour la première fois dans les eaux de La Réunion ce jeudi 13 juillet. Pour l’occasion, le préfet de La Réunion était présent, les baleines aussi.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Première sortie en mer pour le Randik, le nouveau bateau de la réserve naturelle marine

Une embarcation indispensable pour les missions de la Réserve

L’ancien bateau, le Poseidon, était devenu trop vieux. La Réserve naturelle marine de La Réunion se voit désormais dotée d’un nouvel outil, taillé sur mesure. Le nouveau navire devrait en effet permettre d’assurer des missions de surveillance, de sensibilisation, mais aussi des expéditions scientifiques.

Préserver et protéger telle est la mission de la Réserve naturelle marine de La Réunion. La Réserve est un groupement d’intérêt public, qui doit faire face à beaucoup d’adversité, pour qui le bateau sera un précieux outil, selon Jérôme Filippini, le préfet de La Réunion.

Le Randik, nouveau bateau de la Réserve naturelle marine de La Réunion. • ©Jaël Galichet

Surveillance contre le braconnage ou pour l’approche des baleines

La surveillance s’étend sur tout le périmètre de la Réserve naturelle marine de La Réunion, depuis le Cap Lahoussaye jusqu’au Gouffre de l’Etang-Salé. Le nouveau bateau permettre de surveiller la partie marine, tandis que la partie lagon est surveillée depuis la terre. L’ancienne embarcation, de plus de 20 ans, n’était plus assez fiable pour couvrir tout le périmètre, ce nouveau navire avait donc été demandé depuis longtemps.

Le bateau permet notamment une surveillance autour des baleines durant la saison d’hiver austral. Jérôme Suros, agent de la Réserve naturelle marine de La Réunion, responsable de la cellule surveillance et police du secteur Nord, rappelle que l’approche des cétacés à moins de 100 mètres est strictement interdite dans le périmètre de la Réserve. Des horaires d’approche doivent aussi être respectés.

Le Randik accompagnera également les agents dans la lutte contre le braconnage, les sorties de font le plus souvent de nuit et permettent d’attraper des braconniers qui pêchent jusqu’à 20 kg à 30 kg de poissons dans le lagon. Chaque année, les agents dressent entre 85 à 90 procès-verbaux.

Sensibilisation et expéditions scientifiques

La sensibilisation auprès des usagers porte de plus en plus ses fruits, et les agents passent de moins en moins à la verbalisation. Depuis 15 ans, les infractions ont diminué. Les 15 agents sont répartis dans des cellules administratives, scientifiques, ou encore sensibilisation et information ou police d’environnement et des pêches.

Le Randik permettra aux agents de la réserve d’accomplir des missions scientifiques, à travers des suivis réalisés lors de plongées.