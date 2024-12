Le relais solidaire de Réunion La 1ère est arrivé à bon port

Une soixantaine de personnels de Réunion La 1ère se sont relayés tout au long du week-end entre Saint-Pierre et Saint-Denis afin de récolter des dons au bénéfice de l'association Sourire de l'enfant.

SG •

Ils l'ont fait ! Partis samedi matin de l'agence Sud à Saint-Pierre, une soixantaine de personnels de Réunion La 1ère se sont relayés tout au long du week-end sur un parcours de 100 km, qui les a menés jusqu'à la station de Sainte-Clotilde ce dimanche 1er décembre à 18h30.



Objectif de ce relais "Avec La 1ère, unissons nos pas" : récolter avant les fêtes de Noël un maximum de dons au bénéfice de l'association Sourire de l'enfant, qui œuvre depuis 1981 auprès des enfants hospitalisés au CHU de La Réunion.

Une soixantaine de personnels de Réunion La 1ère ont joué le jeu de la solidarité. • ©Réunion la 1ère

Sport et partage



Un moment de sport et de partage organisé par la direction régionale, le CSE et l'association sportive de Réunion La 1ère.



Et une initiative saluée par Natalie Boullé, coordinatrice de l'association. "Nous n'avons pas hésité une seconde quand cette opération nous a été proposée par Réunion La 1ère. Les dons récoltés serviront à financer des activités pour les enfants" explique la représentante de l'association, qui rappelle le rôle qu'elle joue depuis plus de quarante ans.

Un grand moment de sport et de partage. • ©Réunion la 1ère

"Amener de la vie dans l'hôpital"



"Notre but est d'amener de la vie dans l'hôpital, du bien-être et du mieux-être pour tous les enfants de 0 à 18 ans, dans tous les services", précise Natalie. L'association a ainsi installé deux aquariums d'eau de mer, peint des fresques murales, et propose différentes activités comme de l'art-thérapie ou de la sophrologie.



Outre les dons récoltés sur le relais, une cagnotte en ligne reste ouverte jusqu'au 25 décembre sur le site de l'association https://souriredelenfant.re/