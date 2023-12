Le Salon Fait-Main se tient tout le week-end à la Nordev

Mets traditionnels, bijoux fait-main et artisanat péï : le 97ème Salon Fait-Main débute ce vendredi 8 décembre 2023 à la Nordev. Organisé par l’association Arts et Traditions, l’événement est de retour après trois ans d’absence.

Le Salon du Fait-Main bat son plein dès l'ouverture. Art, décoration, céramique, bijoux, couture, agro-alimentaire, cosmétique ou encore bois, il y en a pour tous les goûts. Tout au long du week-end, les quelque 225 artisans péï vendent leurs créations.

À deux semaines de Noël, le but est “d’offrir le meilleur” aux visiteurs. “Les gens viennent ici pour préparer les cadeaux à envoyer dans l’Hexagone”, précise Jean-Charles Nagou, membre de l’association Arts et Traditions.

On a de l’artisanat professionnel de qualité, avec de jolis emballages et de belles finitions. Avant, quand on parlait de l’artisanat, c’était du vrac. Aujourd’hui, c’est du luxe, de la haute qualité, mais qui ne coûte pas forcément cher.