Le Schéma d'Aménagement Régional prêt à être révisé par la Convention Citoyenne

Ce samedi 25 mai, le Conseil Régional a inauguré la Convention Citoyenne du Schéma d'Aménagement Régional (SAR).

La Convention Citoyenne va devoir imaginer la réunion de demain pour définir au mieux les futurs aménagements de l'île. Le SAR, c'est le schéma des schémas comme le souligne le conseiller régional Jean-Pierre Chabriat.

Les impératifs sont ceux de la transition écologique, de logement, d'énergie ou encore de souveraineté alimentaire.

Les enjeux sont énormes et Alexandre Vidot, étudiant originaire de Saint-Rose est membre de la convention, en a bien conscience.

Ça représente déjà beaucoup parce que c'est pas dans la vie citoyenne. On pense souvent que les étudiants ne sont pas intéressés par ces choses-là mais c'est faux. D'ici 2044 on sera plus d'un million donc il faut Anticiper ces choses-là, et c'est important de pouvoir planifier comme habiter la réunion de demain.