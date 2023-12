Le succès du "guide de survie" en mathématiques au collège de Terre-Sainte

Alors que la dernière enquête Pisa révèle une baisse historique du niveau des élèves français, en particulier en mathématiques, certains enseignants redoublent d'ingéniosité afin de contrer cette tendance. Au collège de Terre-Sainte, à Saint-Pierre, un "guide de survie" en mathématiques est expérimenté depuis trois ans.

Au collège de Terre-Sainte, à Saint-Pierre, les élèves confrontés à des difficultés en mathématiques peuvent s'appuyer sur un "guide de survie" concocté par leurs professeurs.

Dans ce petit manuel pensé pour venir à la rescousse des élèves, il y a tout pour s'en sortir : des pense-bêtes et une multitude d'astuces afin de ne plus se retrouver démuni en arithmétiques ou encore en géométrie.

Une centaine de savoir-faire dans un seul livret

"Dans ce guide de survie, il y a dix ans de travail et ça se traduit par une centaine de savoir-faire et de connaissances regroupés au sein d'un même livret", explique Pascal Dorr, enseignant en mathématiques depuis 30 ans au collège de Terre-Sainte.

"On l'a fait pour le cycle 3, pour le cycle 4 et on en a même fait un pour la liaison en 2nde. Donc on couvre tous les savoir-faire qui vont du CM1 jusqu'à la 2nde", ajoute celui qui est aussi formateur académique.

"C'est très clair, ça explique bien"

Et les principaux concernés sont séduits. "Des fois, on a des trous de mémoire et ça nous sert vraiment à nous rappeler les notions qu'on a apprises en cours et du coup, ça va tout seul ensuite", assure Sébastien, élève de 3ème.

"Ca nous aide beaucoup. Quand on a du mal, on regarde et c'est très clair. Ca explique bien", lance aussi sa camarade Ana.

Une méthode basée sur un "entraînement quotidien"

"L'idée du guide de survie c'est de permettre de réactiver très souvent tous les savoir-faire", poursuit Pascal Dorr. Cette initiative a d'ailleurs germé en aidant les élèves à la préparation du brevet des collèges.

"Notre méthode repose sur trois points : un entraînement quotidien, une évaluation tous les quinze jours et enfin tous ces savoir-faire sont réactivés dans la résolution de problèmes qui est au centre de notre cycle en mathématiques".

Trois ans de réussites

Ce petit guide est proposé depuis trois ans au sein du collège saint-pierrois. Et pour cause, Nathalie Ah-Soon, la principale du collège de l'établissement relève "de réelles réussites".

"Aux évaluations nationale de 6ème, nous avions 36% d'élèves à besoin sur les résolutions de problèmes à la rentrée 2022 et à la rentrée 2023, ils ne sont plus que 20%", note la responsable. Et sur les automatismes en mathématiques, ils étaient 31% à la rentrée 2022 alors qu'ils ne sont plus que 9% en 2023".

Un niveau qui chute fortement en France

Le guide de survie est déployé au collège mais également dans les écoles du réseau, précise Nathalie Ah-Soon. Fort de ces bons résultats, ce guide devrait prochainement se décliner dans d'autres matières.

La preuve que les enseignants ne baissent pas les bras et continuent de rivaliser d'ingéniosité pour aider leurs élèves. Cela alors que le classement Pisa révèle ce mardi 5 décembre "une chute sans précédent" du niveau des élèves de 15 ans dans l'ensemble des pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Cette étude qui analyse les performances des systèmes éducatifs dans plus de 81 pays met surtout en exergue une baisse historique des performance des élèves français, et plus particulièrement en mathématiques.