Le syndicat FO exige que les lauréats du concours national des professeurs fassent leur stage à La Réunion

La fédération Enseignement du syndicat FO monte au créneau : les lauréats du concours des professeurs doivent faire leur stage à La Réunion, et non dans l'Hexagone. Un courrier a été envoyé aux députés et au rectorat pour qu'ils saisissent le ministre de l'Education nationale.

Le stage obligatoire dans l'Hexagone pour les lauréats du concours national des professeurs ? Voilà qui fâche la fédération Force ouvrière de l'enseignement à La Réunion (FNEC-FP FO). Elle vient d'écrire aux députés de La Réunion ainsi qu'au rectorat pour leur demander de saisir le ministre de l'Education nationale sur cette problématique. "C'est inadmissible" Car depuis plus d'une dizaine d'années, les enseignants stagiaires originaires de La Réunion effectuaient leur première année de stage dans l'académie. "Du jour au lendemain le ministre de l'Education a changé la donne, c'est inadmissible au nom de l'équité", peste Jean Paul Paquiry, secrétaire académique de la fédération FO Enseignement de La Réunion. ITV Jean-Paul Paquiry, FO Enseignement Des difficultés liées à l'éloignement Le syndicat fait valoir plusieurs difficultés rencontrées par les stagiaires de La Réunion qui doivent se rendre dans l'Hexagone. "Ils ont des problèmes de déménagement, des difficultés par rapport à l'éloignement... Ils sont désavantagés par rapport à leurs collègues de métropole qui peuvent rentrer chez eux pendant les petites vacances. Car le prix du billet de train n'est pas le même que celui des billets d'avion". Jean-Paul Paquiry, secrétaire académique de la fédération FO Enseignement de La Réunion Des frais de déménagement D'autant, dit-il, que ces jeunes qui débutent ne bénéficient d'aucune prise en charge ni de leur déplacement ni de leur déménagement, alors que les lauréats concours de Corse eux, bénéficieraient d'une continuité territoriale. "Ils ont des frais d'installation dans une académie, et risquent d'être affectés dans une autre académie l'année suivante", soit encore des frais supplémentaires, souligne Jean-Paul Paquiry. Le tout dans un contexte d'inflation, rappelle le syndicat. "Où est l'égalité de traitement entre tous les lauréats du concours ?" Jean-Paul Paquiry, FNEC-FP FO Des situations familiales "dramatiques" En outre, cette obligation de stage dans l'Hexagone est à l'origine de "situations dramatiques" pour les stagiaires qui doivent laisser à La Réunion un conjoint ou des enfants. "Certains sont mariés et ont des enfants et se retrouvent dans des situations dramatiques alors qu'ils ont besoin du soutien de leur famille pendant cette première année de stage qui est très importante", regrette Jean-Paul Paquiry. "Nous demandons aux députés et au rectorat de saisir le ministre de l'Education nationale afin que tous les lauréats concours soient maintenus dans l'académie pour leur année de stage avec une formation adaptée leur permettant d'être titularisés" Jean-Paul Paquiry, FNEC-FP FO

