Le Tampon, Ste-Marie, St-Joseph, Bras-Panon : refus et réticences des maires à ouvrir les écoles le 18 mai

Plusieurs maires de La Réunion font part ces derniers jours de leurs refus ou réticences à ouvrir les écoles le 18 mai prochain. Après les maires de Saint-Joseph, Bras-Panon, et Sainte-Marie, le maire du Tampon s’est exprimé par communiqué ce dimanche. Le point ici.

Antoine Garnier-Laroque / LP •

Dépistage des enseignants et personnels communaux

Préparer la rentrée d’août

Sainte-Marie, Saint-Joseph et Bras-Panon

Si je constate que toutes les conditions ne sont pas réunies, je prendrais la décision de ne pas ouvrir les écoles. Je trouve paradoxalement qu'on nous demande d'ouvrir les écoles, alors que l'Etat estime que la présence des enfants n'est pas obligatoire. Il ne faut pas ouvrir les écoles à n'importe quel prix.

C'est le casse-tête du déconfinement : la rentrée des classes. Elle est prévue le 18 mai prochain à La Réunion, mais elle pourrait bien ne pas avoir lieu dans certaines communes de l'île.Depuis plusieurs jours, des maires se manifestent pour faire part de leurs refus ou de leurs réticences à ouvrir les écoles. Ce dimanche 3 mai, dans un communiqué, le maire du Tampon, André Thien Ah Koon, indique qu’il refuse de rouvrir les établissements de sa ville dans deux semaines, dans les conditions sanitaires actuelles.Les services municipaux du Tampon avaient pourtant élaboré un dispositif pour pouvoir accueillir les écoliers tamponnais le 18 mai. Mais "pour protéger les enfants et rassurer les parents", le maire du Tampon explique avoir demandé à l’Agence Régionale de Santé le dépistage, avant la rentrée, du personnel communal et des enseignants, "c'est-à-dire de tous ceux qui seront en contact avec les élèves". André Thien Ah Koon dit avoir essuyé un refus de la part de l’ARS.Dans ces conditions, le maire s’oppose à l’ouverture des écoles. "Il appartiendra à l’Etat, par voie de réquisition, de placer le fonctionnement des écoles sous sa pleine et entière responsabilité", écrit André Thien Ah Koon. "A défaut, les écoles de la commune du Tampon ne seront pas ouvertes le 18 mai. (...) Ce temps sera mis à profit, pour tous, pour préparer sereinement la prochaine rentrée d’août", conclut le maire du Tampon dans son communiqué.Ce dimanche, un autre maire s’est montré sceptique sur une réouverture des écoles avant la prochaine année scolaire. Le maire de Sainte-Marie, Richard Nirlo, explique sur Réunion La 1ère :Le 21 avril dernier, Patrick Lebreton était l'un des premiers maires à annoncer qu'il refusait de rouvrir les écoles de sa commune, le 18 mai. Le maire de Saint-Joseph avait expliqué qu'il jugeait les "conditions sanitaires insuffisantes". "Avons-nous les moyens de garantir la sécurité des écoliers et des familles ? La réponse est non", avait-il écrit dans une tribune.En milieu de semaine dernière, le maire de Bras-Panon, Daniel Gonthier, déclarait à son tour ses réticences à organiser la rentrée scolaire le 18 mai dans sa commune.