Le tribunal valide la demande de remise en liberté d'Hosman Gangate

Selon une information de nos confrères de Zinfos974, confirmée par sa famille, Hosman Gangate retrouve la liberté ce mercredi, après plusieurs demandes jusque-là rejetées. L'ancien directeur technique de la Ligue réunionnaise de football est poursuivi suite à 4 plaintes pour viols déposées par d'ex-compagnes.

Jusque-là, les juges avaient refusé les différentes demandes de remises en liberté d'Hosman Gangate, incarcéré depuis février 2023. L'ancien directeur technique de la Ligue réunionnaise de football est poursuivi pour des faits présumés de viols, agressions sexuelles, harcèlement moral et violences par conjoint, à la suite de 4 plaintes déposées par des ex-compagnes.

Selon Zinfos974, une nouvelle plainte a été déposée en juin dernier, pour des faits présumés qui se seraient déroulés entre janvier 1990 et décembre 1992. La plaignante, alors âgée de 16 ans, déclare avoir été violée et victime de violences. "Des faits aujourd'hui prescrits", estime la défense, mais qui avaient amené une nouvelle fois les juges à se prononcer en faveur d'une prolongation d'un an de sa détention provisoire, le 30 juillet dernier.

Une prolongation de détention d'un an contestée en appel

Cette dernière décision a été attaquée en appel. Et cette fois-ci, les juges ont estimé qu'Hosman Gangate pouvait être remis en liberté. Une décision logique pour son avocat Me Normane Omarjee, "C'est une injustice partiellement réparée, il sera démontré son innocence."

Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Dans sa plaidoirie, Me Morgan Pouly, avocat de la défense s'est étonné du traitement réservé à son client, détenu depuis 18 mois, alors que la justice française laisse en liberté des personnalités publiques pourtant visées par de multiples plaintes, à l'image de Patrick Poivre-d'Arvor ou Gérard Depardieu.

Libéré sous contrôle judiciaire

Les 4 autres plaintes ont été déposées par d'anciennes compagnes, qui décrivent un homme jaloux et violent. L’ancien directeur technique de la ligue réunionnaise de football conteste ces accusations.

Contacté, son père se dit soulagé par la libération de son fils. Il insiste pour rappeler qu'à ce stade de la procédure, la présomption d'innocence doit prévaloir.

Malgré sa remise en liberté, Hosman Gangate reste sous contrôle judiciaire. En attendant son procès, dont la date est encore inconnue.