Les attaques du Hamas contre Israël provoquent colère et stupéfaction dans la communauté juive de La Réunion

A La Réunion, le président de la communauté juive réagit suite aux attaques du Hamas contre Israël. Il décrit stupéfaction, colère et dégout. Depuis le début de l’offensive du Hamas, les morts se comptent par centaines de deux côtés.

LP / LD •

"Ça a été la sidération complète, nous n’avions pas de mot pour exprimer ce que l’on ressentait, décrit Marc Obadia, président de la communauté juive de La Réunion. Il y a ensuite eu la colère et le dégout suite aux images que l’on a vu".

Une offensive surprise et massive

Samedi dernier, jour de shabbat pour les personnes de confession juive, le Hamas a lancé une offensive militaire surprise et massive à partir de la bande de Gaza. Elle a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants et capturé des Israéliens.

Depuis, Israël et la bande de Gaza sont en guerre et les morts se comptent par centaines des deux côtés. Une ressortissante française a été tuée dans ces "attaques terroristes", a annoncé le ministère des Affaires étrangères, dimanche.

Jour du shabbat

"Le jour du shabbat, on n’a pas le droit de prendre le téléphone, regarder la télévision ou allumer la lumière, nous l’avons appris en fin de matinée lorsque des gens de passage nous ont rejoint", explique Marc Obadia, président de la communauté juive de La Réunion. "On fait beaucoup de prières pour que Israël réussisse à sortir de cette situation, souffle-t-il. Des prières, c’est tout ce que l’on peut faire".

Depuis samedi, les combats ont fait 413 morts et 2 300 blessés dans l'enclave palestinienne de la bande de Gaza, selon le dernier bilan des autorités locales. Plus de 700 Israéliens ont été tués et 2 150 blessés, a annoncé de son côté l'armée israélienne.

Venger "une journée noire"

Benyamin Nétanyahou, le Premier ministre israélien a juré d'utiliser "toute la puissance" de l'armée pour venger "une journée noire". Ce lundi, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a annoncé l'imposition d'un "siège complet" à la bande de Gaza. "Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, tout est fermé", a-t-il déclaré dans une vidéo communiquée par ses services.

Cette flambée de violence a été condamnée par de nombreux gouvernements à travers le monde. L'ONU a annoncé avoir convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient. L'Iran a quant à lui applaudi l'offensive du Hamas.