Les conseils de la Croix Rouge à l’approche de Garance

À l’approche du cyclone Garance, il est encore temps de privilégier la prévention. La Réunion est concernée par 7 des 8 risques naturels majeurs, seule l’avalanche de neige ne nous concerne pas. Parmi ces risques, les cyclones.

Les prévisions de Météo France concernant la trajectoire et l’intensité du phénomène météorologique Garance sont inquiétantes pour La Réunion. Le centre du météore devrait passer à environ 50 km à l’est de l’île. Il pourrait être classé alors en cyclone tropical intense. En attendant son passage, il est encore temps de se préparer.

Préparer un sac de survie

La Réunion est habituée à subir les cyclones. Pour parer au pire, il est important de se préparer. La Croix-Rouge, habituée à gérer les situations de crise, préconise la confection d’un sac de survie appelé catakit. Le but est de pouvoir subvenir à 5 besoins vitaux pendant une période allant de 24 à 72 heures. Il s’agit de s’hydrater, se nourrir, se soigner, se protéger et se signaler.

S'informer et se signaler

Pour être informé de l’évolution de la situation, même en cas de coupure de courant, il est nécessaire de se munir d’une radio à piles ou à dynamo, avec des recharges. Un téléphone chargé et une batterie de secours dans un sac étanche est aussi recommandé pour alerter les secours, de même que des moyens plus rustiques comme un sifflet, une lampe, un miroir...

S'hydrater et se nourrir

Sur le site du gouvernement, il est ainsi conseillé d’avoir 6 litres d’eau par personne. De la nourriture non périssable et ne nécessitant pas de cuisson comme les conserves, des biscuits, des fruits secs... sont à préparer dans un sac.

Se soigner

Une trousse de secours pour les blessures mais aussi son traitement médical et l’ordonnance doit être prête et, si besoin, les lunettes de vue. On pourra y rajouter des produits d’hygiène comme les serviettes hygiéniques, des mouchoirs, la brosse à dents...

Dans une pochette étanche, il est recommandé d’avoir ses papiers d’identité, ses contrats d’assurance s’il ne sont pas numérisés, de l’argent liquide, des clés de secours pour l’habitation et des véhicules....