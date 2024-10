Les étrangers patientent des heures devant la Préfecture de Saint-Denis de La Réunion pour obtenir leurs papiers

Tous les lundis, mercredis et vendredis de la semaine, très tôt le matin, une file de personnes attend devant les grilles des services de la préfecture, au Barachois. Ces ressortissants étrangers viennent pour la plupart récupérer ou déposer une demande de titre de séjour. Ils sont prêts à patienter des heures pour certains.

Trois fois par semaine, ils sont environ 150 ressortissants étrangers à faire la queue bien avant que les grilles des services de la Préfecture de La Réunion ne s’ouvrent. La plupart viennent déposer ou récupérer une demande de carte de séjour.

Des policiers appelés pour ramener le calme

À mon arrivée devant les services de la préfecture ce mercredi matin peu après 6h00, plusieurs patrouilles de police sont sur place. Les policiers ont été appelés par Fateemah, une jeune femme originaire de l'île Maurice. Alors qu’elle patientait depuis 2h30, un homme l’a menacé avant le lever du jour. Selon lui, d’autres personnes attendaient avant elle, des gens qu’elle n’avait pas vu de la nuit. C'est la première fois qu’elle voit autant d’incivilités, elle qui vient renouveler son permis de travail pour la sixième fois. La présence rassurante de la police finit par calmer les esprits.

Les policiers font respecter l'ordre parmi les demandeurs étrangers devant les services de la Préfecture de La Réunion. • ©Laurent Figon

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

A Saint-Denis, trois fois par semaine, des étrangers sont dans l'attente de leur carte de séjour devant les services de la préfecture • ©Réunion la 1ère

12h30 d'attente pour ne pas être le premier à rentrer

Comme Fateemah, ils sont environ 150 ressortissants étrangers à venir de toute l’île pour demander leurs papiers. Daoud a été le premier à attendre devant les grilles en fer forgé. Il a laissé les enfants seuls à la maison pour l’occasion. Si lui est Français, sa femme est originaire de la République des Comores.

C'est la deuxième fois cette semaine qu’il vient faire les démarches. Lundi, les portes se sont refermées devant lui. Il a demandé alors aux autres personnes qui attendaient comment faire.

Leur solution ? Dormir sur place ! Ils sont donc arrivés à 19h00 la veille et ont dormi dans la voiture. Pour autant, Daoud et sa femme ne seront pas les premiers à rentrer.

Une attente sur le trottoir

À 7h30, les agents de sécurité ouvrent les grilles. La priorité est donnée aux femmes enceintes, aux personnes âgées et à celles et ceux qui ont un rendez-vous. Daoud et sa femme n’en font pas partie. Ils patientent sur le trottoir, exposés aux éléments climatiques. Aujourd'hui il fait beau et chaud. C’est ce que dénonce Saïd. Avec ses 3 enfants et sa femme, il trouve cette situation dégradante de la part du pays des Droits de l’Homme.

Les parents n'ont pas d'autre choix parfois que de patienter longuement avec leurs enfants. • ©Laurent Figon

L'agression physique d'un agent de sécurité change les modalités d'accueil

Auparavant, les gens pouvaient attendre à l’ombre des arbres, à l’intérieur de l’enceinte des services de la Préfecture. Mais à la suite de l’agression physique d’un agent de sécurité, l’attente se fait désormais sur la voie publique.

Tout au bout de la longue queue, voici Soeur Judith. La religieuse est originaire du Togo. Elle est sur l’île depuis 2022. Comme tous les étrangers, elle vient renouveler son permis de séjour. Pour cela, elle a quitté sa congrégation, située à Sainte-Marie, pour prendre le premier bus. Elle est arrivée sur place à 6h15, une heure et quart avant l’ouverture. Résignée, elle s’en remet "à la Miséricorde Divine", à défaut ce celle de la Préfecture.

Soeur Judith du Togo se remet à la Miséricorde pour obtenir son permis de séjour. • ©Laurent Figon

Internet pour fluidifier les demandes

Les services de l’Etat ont conscience des désagréments. Un audit a été réalisé. Près de la moitié des gens qui attendent repartiront sans obtenir satisfaction. Certains ont des dossiers incomplets, d’autres ne sont pas au bon endroit. Lorsque la queue est trop longue, un agent parfois remonte la file d’attente pour interroger les personnes sur le motif de leur visite. Cela évite des frustrations.

Depuis quelques jours, un service de prise de rendez-vous en ligne est mis en place sur le site internet de la Préfecture. Les personnes interrogées ce matin n’y trouvent pas encore de réponse à leur demande. D'où leur présence ce matin.

Devant le bâtiment des Messageries de la Préfecture, les demandeurs étrangers forment une longue file d'attente sur le trottoir. • ©Laurent Figon

Un nouvel espace dans les prochains mois

L'accueil physique des étrangers devrait s’améliorer dans les prochains mois. Grâce à France Relance, la préfecture réhabilite le bâtiment où se trouve actuellement la direction des douanes à La Réunion. Sous un hall, les personnes seront à l’abri du soleil matinal et de la pluie. En attendant, les demandeurs continuent de patienter sur la voie publique.