Les habitants de Grand Bassin demandent une nouvelle plateforme de réception

Les habitants de Grand Bassin sont inquiets. La plateforme de réception du monte-charge située dans le village est en piteux état. Ils redoutent qu’un accident survienne un jour prochain. Ils interpellent une énième fois la mairie pour qu’elle puisse leur venir en aide.

Laurent Figon / Loïs Mussard •

La plateforme de réception du monte-charge de Grand Bassin représente un danger pour ses habitants. Ces derniers réclament que l’édifice construit en bois il y a 15 ans soit remplacé par une nouvelle structure plus pérenne et sécurisée.

Le monte-charge relie Bois-Court au village de Grand Bassin. • ©Loïs Mussard

Du haut du belvédère de Bois-Court, on aperçoit en contrebas le village de Gand Bassin. Mise à part le sentier de rempart abrupt, sujet à de fréquents éboulements, le monte-charge est seul moyen d’acheminer vivres, matériaux de construction vers le hameau, et de remonter les productions fruitières, légumières et mellifères vers Bois-Court.

Dans le hameau, une vingtaine d’âmes y vivent à l’année, dont des agriculteurs de fuits et légumes mais aussi des producteurs de miel et des propriétaires de gîtes pour les nombreux randonneurs et autres traileurs. Le sentier à flanc de rempart est d'ailleurs un des trois les plus fréquentés à l'année selon l'ONF.

La plateforme de réception à Grand Bassin représente un danger pour les habitants. • ©Laurence Fontaine

La plateforme de réception construite en bois il y a une quinzaine d’année est en piteux état. Le plancher par endroit s’effondre, des échardes sont présentes. A tout instant, un accident peut survenir. Pour les habitants, dès sa construction elle n’était pas adaptée. Les madriers sont espacés de plus d’un mètre, le tablier n’est un faible caillebotis, trop léger pour supporter des charges de plusieurs centaines de kilos.

La plateforme de réception du monte-charge est par endroit dangereuse pour ses utilisateurs. • ©Laurence Fontaine

C'est la raison pour laquelle les Zargo d’Bassin, surnom donné aux habitants du site pour leur persévérance, leur force et leur volonté de remettre les choses dans l’ordre, ont interpellé à plusieurs reprises la municipalité.

Leur surnom n’est pas usurpé. La mairie devrait intervenir jeudi à la suite de leur mobilisation. Les travaux devraient durer une semaine pour un montant évalué de 30 à 40 000 euros.

