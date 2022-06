Les lycéens de filières générale et technologique passent leur épreuve de philosophie

Si les épreuves écrites ont démarré mardi pour les terminales de filières professionnelles, ceux des filières générale et technologique ont planché sur la traditionnelle épreuve de philosophie ce mercredi.

C’est ce mercredi 15 juin que les élèves de terminale passent la traditionnelle épreuve de philosophie. Un passage important pour les candidats au baccalauréat, qui compte pour coefficient 4 en voie technologique, et pour coefficient 8 en voie générale.

L’épreuve a démarré ce mercredi 15 juin à 10h, pour s'achever à 14h. Les élèves ont donc quatre heures pour plancher sur leur sujet.

"Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?"

Au choix, de l'art ou de la politique pour les terminales des sections générales : les lycéens avaient le choix entre trois sujets.

Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? Sujet 1, filière générale

Revient-il à l’Etat de décider de ce qui est juste ? Sujet 2, filière générale

Ou encore une explication du texte de Cournot, Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique, en guise de troisième sujet.

Les sections technologiques elles, devaient réfléchir sur la liberté ou la défense des droits : au choix, trois sujets également.

La liberté consiste-t-elle à n’obéir à personne ? Sujet 1, filière technologique

Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ? Sujet 2, filière technologique

Troisième sujet ? Une explication de texte autour d'un extrait de l'Encyclopédie de Diderot.

Une épreuve en fin de calendrier

Si cette épreuve donnait auparavant le coup d’envoi du baccalauréat, cette année, la réforme de cet examen fait qu’elle arrive désormais en fin de calendrier, juste avant la dernière épreuve du Grand Oral.

Par conséquent, les candidats n’étaient pas tous stressés ce mercredi... A l’image de Nathaniel, élève de terminale technologique. “Mi lé un peu décontracté parce que le plus gros la fini passé, philosophie c’est une matière un peu complémentaire, mais nou va essay’ gratte un peu le point dessus, mais nou préfère mise su nout épreuve de spécialité”, avoue-t-il.

Des épreuves de spécialité passées mi-mai

Car en réalité, cela fait déjà longtemps que les lycéens ont la tête au bac : les épreuves de spécialités, elles, ont été passées depuis plusieurs semaines déjà, les 11, 12 et 13 mai derniers pour les filières générales et technologiques.

Si les filières générales et technologiques planchent aujourd'hui sur la philosophie, pour les candidats au bac professionnel, les épreuves générales écrites ont déjà démarré depuis ce mardi 14 juin, avec le français, l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique.

"L'épreuve de philosophie reste un jour symbolique"

"L'épreuve de philosophie reste un jour symbolique du baccalauréat", commentait ce mercredi la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau. "Maintenant dans le cadre du nouveau baccalauréat, nous avons effectivement des enseignements de spécialité qui ont fait l'objet d'épreuves au mois de mai", poursuivait-elle.

Le Grand Oral à partir du 20 juin

Pour terminer, c’est le Grand Oral, instauré l’an dernier, que les élèves devront passer du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet. Une épreuve d’une vingtaine de minutes pour évaluer la maîtrise d’une parole structurée et argumentée, notée selon un coefficient 10 pour les élèves de voie générale, et coefficient 14 pour les élèves de voie technologique.

40% de la note en contrôle continu

Aussi, rappelons que 40% de la note finale dépendent du contrôle continu, à savoir les résultats de 1ère (moyenne des bulletins de 1ère et enseignement de spécialité suivi uniquement en 1ère) et les résultats du cycle terminal.

Les 60% restants sont obtenus lors de l’épreuve de français anticipé en 1ère, et lors des épreuves qui ont lieu depuis le 11 mai (spécialité, philosophie, grand oral).

Une solution pour Damien

Parmi les lycéens qui passaient les épreuves écrites ce mercredi, Damien, ce jeune de 18 ans qui rencontrait des difficultés à se loger. C'est plus sereinement qu'il a pu se concentrer sur son bac, puisqu'il expliquait avoir trouvé une solution d'hébergement dès la fin de cette semaine.

