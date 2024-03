Les Maldives signent un accord d’assistance militaire avec la Chine

Partager :

Les 89 militaires indiens installés aux Maldives doivent partir. Ils ont jusqu'au 10 mai 2024. C'est un bouleversement historique. Un accord de défense a été signé, ce lundi 4 mars 2024, entre l'archipel et la Chine. Désormais, le pays (aux 26 attolls et 1 000 îles. travaillera, en priorité, avec l'Empire du milieu et non l'Inde.

La guerre d’influence dans l’océan Indien, entre la Chine et l’Inde, s’intensifie. Les deux géants se livrent un bras de fer sans merci. Dernière illustration de ce combat titanesque, les Maldives ! Lundi, un accord d’assistance militaire a été ratifié entre les deux pays. Ce paraphe va obliger les 89 militaires indiens à déménager rapidement. Ils ont jusqu’au 10 mai, précise Le Figaro. Ils devraient trouver refuge à Lakshadweep, deux îles situées à 250 km au Nord des Maldives, le long de la côte Est de l’Inde, écrit RFI. Les missions des militaires indiens ne changeront pas. Ils surveilleront les allées et venues des navires et si possible, les très discrets sous-marins chinois. Une page diplomatique est tournée

Le rapprochement entre les Maldives et la Chine a débuté en 1999. Dans un premier temps, les relations sont cordiales, mais sans incidence économique et diplomatique. L’Inde est un partenaire naturel. Ce "jeu" d’influence prend une nouvelle tournure en 2014. Pékin construit des logements, modernise l’aéroport et livre le pont Sinamalé (Ndlr : pont appelé au départ, Chine-Maldives). Fin septembre 2023, Mohamed Muizzu est élu président. Il a clairement annoncé ses intentions lors de sa campagne électorale. Il souhaite relancer les relations économiques, politiques et militaires avec la Chine. Le message a été reçu par Xi Jinping, le président chinois, qui a accueilli son homologue de l'archipel des Maldives, le 10 janvier 2024? Cet accord militaire est également très important pour la Chine qui souhaite mettre en place les Nouvelles routes de la Soie.

