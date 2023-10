Les pèlerins ont quitté la Palestine, sont en Turquie et arrivent à Maurice, ce week-end

Les pèlerins mauriciens bloqués à Bethléem depuis plusieurs jours suite à la fermeture de l’aéroport de Tel-Aviv, ont regagné la Turquie en bus en passant par la Jordanie. Ils ont déboursé 10 000 roupies mauriciennes pour rallier Istanbul. Ils arriveront en ordre dispersé à l'île Maurice, ce week-end et lundi.

Fabrice Floch •

Les 36 pèlerins bloqués à Bethléem depuis plusieurs jours devraient être de retour ce week-end à l’île Maurice. L’aéroport de Tel-Aviv étant fermé, la délégation conduite par le père Montgelard a dû prendre le bus pour quitter la Palestine et se rendre en Turquie, via la Jordanie.

Pour ce détour imprévu, les voyageurs ont déboursé 10 000 roupies mauriciennes supplémentaires (soit 214 €).

Avant le départ, L’Express de Maurice est parvenu à contacter le père Mongelard qui confiait : "L’ambiance n’est pas au beau fixe, mais nous sommes dans un endroit sécurisé, comme vous pouvez le constater et l’atmosphère reste conviviale. Nous ne sommes pas loin de lieux propices à la prière et nous gardons notre courage et notre confiance. Merci à tous pour vos prières".



Les pèlerins arrivent ce week-end et lundi



Dix-sept autres visiteurs en provenance de l’île Maurice ont dû trouver un plan B en urgence pour quitter Ie Nord d'Israël. Ce groupe, dirigé par Ally Nunkoo, est en Turquie depuis mardi, mais il devrait décoller vers l’île sœur uniquement ce week-end : "Nous avons pu atteindre Istanbul sans encombre et notre voyage se poursuit. Nous serons de retour le 16 octobre".

Le retour de tous les pèlerins sera échelonné. Ils arriveront ce week-end ou au plus tard lundi, précise Défimedia. Ils ont été répartis sur des vols différents en fonction des places disponibles. Tous sont sains et saufs, c’est désormais une question de temps pour qu’ils regagnent leurs foyers.