Les prix à la consommation augmentent de 1,1 % au mois d'avril

LP •

Selon une étude de l’INSEE publiée, mardi 25 mai, les prix à la consommation des ménages rebondissent de 1,1 % en avril 2021 à La Réunion, après une baisse de 0,4 % en mars.

Si cette hausse des prix concerne tous les secteurs de consommation, elle affecte tout particulièrement les services, les produits manufacturés, l’énergie et dans une moindre mesure, l’alimentaire et le tabac. Sur 13 mois, les prix augmentent de 1 %.

Les transports

Les prix des services repartent à la hausse en avril : + 1,6 % après un recul de 1,3 % en mars et de 0,4 % en février. Les prix des tarifs de transport rebondissent de 5,6 % après trois mois de baisses successives, entraînés par ceux du transport aérien. Toutefois, sur 13 mois, c’est-à-dire depuis le début de la crise sanitaire, ils diminuent de 19,8 %.

Les services récréatifs

Les prix des autres services rebondissent également de 3,6 % en avril : les prix des services récréatifs, des assurances et des réparations de bijoux et de montres augmentent particulièrement, tandis que ceux des forfaits touristiques reculent fortement. À l’inverse, les prix des services de santé reculent de 0,8 %, alors que les prix des loyers et services rattachés ainsi que ceux des services de communication sont stables.

L’habillement

Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,9 % en avril après deux mois de baisse. Les prix de l’habillement et des chaussures bondissent de 2,8 % – après les baisses de 0,3 % en mars et de 4,1 % en février liées aux soldes – sans toutefois revenir aux niveaux des prix pratiqués en janvier. Les prix des autres produits manufacturés augmentent de 0,6 % : les prix des téléphones portables, des téléviseurs, ainsi que des parfums et eaux de toilette augmentent nettement. À l’inverse, la baisse des prix des produits de santé s’infléchit : - 0,3 % en avril après - 0,7 % en mars.

Les carburants et la bouteille de gaz

Le rebond des tarifs de l’énergie initié en décembre dernier se poursuit : + 2,4 % en avril. Les prix de l’énergie retrouvent ainsi leur niveau d’avant crise sanitaire. Les prix des produits pétroliers augmentent de 3,3 % en mars et de 14,7 % depuis décembre 2020 tirés par la hausse concomitante des tarifs des carburants et de la bouteille de gaz. Sur 13 mois, ils baissent de 1,2 %. Les tarifs de l’électricité restent stables en avril.