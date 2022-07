Les prix augmentent encore à La Réunion, +4,2 % sur un an

Selon une étude de l’Insee publiée, ce mardi 26 juillet, les prix à la consommation augmentent encore à La Réunion. La hausse est de +0,6 % en juin 2022 et +4,2 % sur un an.

LP •

Vous en êtes témoin au quotidien. Cette étude de l’Insee, publiée ce mardi 26 juillet, le confirme. Les prix à la consommation augmentent encore à La Réunion.

Hausse des prix du transport aérien et des carburants

En juin dernier, les prix à la consommation augmentent de 0,6 % dans l’île, après + 0,7 % en avril et mai. La hausse de saison des prix du transport aérien est particulièrement marquée (+ 33,9 %).

Elle s’accompagne du renchérissement des prix des produits pétroliers qui s’accélère. +3,3 % après +1,1 % en mai et +2,5 % en avril. Cette augmentation en juin est tirée exclusivement par le renchérissement des tarifs des produits pétroliers (+ 4,4 % après + 1,5 % en mai), sur fond de tensions internationales et de chute de l’euro face au dollar. Les prix du sans-plomb et du gazole augmentent respectivement de 6,0 % et de 4,3 %, tandis que le prix de la bouteille de gaz recule de 3,1 %.

Baisse des prix de l’alimentaire

À l’inverse, la baisse des prix de l’alimentaire se poursuit (- 0,4 % après - 0,2 % en mai), entraînée par ceux des produits frais. Cette baisse contraste avec l’envolée des prix en février et mars après les passages des cyclones Batsirai et Emnati.

En revanche, les prix des produits hors frais continuent d’augmenter. Par ailleurs, les prix des produits manufacturés sont stables.

+4,2 % sur un an

Sur un an, les prix augmentent de 4,2 % à La Réunion après + 3,8 % sur un an en mai.