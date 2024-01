Les résolutions et les vœux des Réunionnais pour la nouvelle année 2024

Les Réunionnais ont fêté dignement l’arrivée de la nouvelle année 2024. Dès minuit, ce lundi 1er janvier 2024, c’était l’heure des bonnes résolutions, mais c’était également le moment de faire part de ses vœux à sa famille, à ses proches ou à soi-même.

Annaëlle Dorressamy / Adjaya Hoarau, Misbahoudine Bacar, Alix Catherine •

Arrêter de fumer, faire du sport, prier plus, arrêter de trop manger… Personne ou presque, ne tient ses bonnes résolutions pour la nouvelle année. Mais si cette année 2024 était différente ? Ce lundi 1er janvier 2024, l’année a débuté sous un temps maussade, mais les personnes interrogées sur le Barachois, à Saint-Denis, sont tout de même optimistes et pleines de bonnes résolutions et de vœux.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Les bonnes résolutions des Réunionnais pour l’année 2024 VS

Quelles bonnes résolutions pour 2024 ?

La nouvelle année peut être le moyen pour certaines personnes d’entamer un nouveau départ, notamment ponctué de bonnes résolutions. Parmi les bonnes résolutions classiques pour la nouvelle année, un bon nombre de Réunionnais souhaitent “arrêter de fumer” et “faire plus de sport”.

“L’année dernière, j’avais prévu de reprendre le sport. Je n’ai toujours rien fait. Carpe Diem quoi, chaque jour une nouvelle aventure”, sourit un passant.

Pour d’autres, la famille doit être valorisée davantage. “Il faut profiter un maximum de sa famille, se déconnecter un peu des réseaux sociaux et vivre dans l’instant présent”, explique une maman, qui fait sa balade matinale en famille sur le Barachois.

Pour les voeux, la santé avant tout

Tous s’accordent sur un point : “la santé avant tout”. L’année 2024, “c’est la santé, le travail”, “la santé en premier lieu. Ensuite, faire ce qu’on aime en priorité”, ou encore “la santé c’est la chose la plus importante”.

“La santé avant tout, sinon tu ne peux rien dans la vie si tu n’as pas la santé. Ensuite, être un meilleur homme pour le monde, et être une meilleure version de moi-même”, philosophe un jeune homme sur le Barachois.

Si les Réunionnais n’ont pas tous pris des résolutions, il est toujours temps d’y penser. Il vous reste 364 jours pour tout mettre en oeuvre afin de vous rapprocher ou d’atteindre vos objectifs.