Les usagers des voies réservées aux transports en commun dans le viseur des gendarmes

Ce sont des voies visant à fluidifier le trafic sur des axes régulièrement congestionnés. Les voies réservées aux transports en commun ont été scrutées de près ce mardi 20 août, par les motocyclistes de la gendarmerie. Une opération de contrôle était organisée ce matin, entre Sainte-Suzanne et Sainte-Marie.

GM / Ophélie Maraval / Marie-Ange Frassati •

Ils sont plus d'un à s'être fait surprendre ce mardi 20 août au matin, sur la voie réservée aux transports en commun. Coincés dans les embouteillages, certains usagers impatients se sont laissés tentés par la voie de bus malgré les panneaux d'interdiction.

"Comme il y avait des embouteillages et que j'étais en retard, je suis passé à droite. J'ai vu le motard mais c'était trop tard" avoue l'automobiliste sanctionné.





Treize automobilistes verbalisés en moins de deux heures

Au total, treize automobilistes ont été verbalisés ce mardi 20 août, au petit matin, dans ces voies réservées entre Sainte-Suzanne et Sainte-Marie.

"De nombreux usagers en voiture n'ont aucun droit à circuler dans cette voie réservée aux bus et l'empreinte en toute illégalité. Des comportements qui provoquent des retards sur les lignes de transport. On conseille aux automobilistes d'adapter leur emploi du temps au flux et de prévoir un ralentissement ou un embouteillage" explique Alexandre Develaye chef d’escadron commandant à l’escadron départemental de sécurité routière.

Le reportage de Réunion La 1ère :

Voies réservées aux transports en commun : opération de contrôle



Une infraction qui peut coûter chère

Le Code la route tolère l'usage de ces voies réservées aux taxis, cyclistes, les véhicules de secours et pendant la campagne sucrière, les cachalots et tracteurs. Pour tous les autres véhicules, c'est donc une voie interdite.

Circuler sans autorisation sur les voies de bus est passible d’une amende de 90 euros et peut être majorée à 135 euros.

En complément de ces contrôles ponctuels des radars LAPI, des Lecteur automatisé de plaques d’immatriculation ont été installés. Un dispositif qui a terme fera remonter de façon automatisée les infractions aux services de constatation.