Lutte contre l’alcool : le 11ème tour de l’île en vélo des "Maillons de l'Espoir" est lancé

L'association "Les Maillons de l'Espoir" lance ce jeudi 11 janvier son traditionnel Tour de l'île à vélo, pour la 11ème année consécutive. Une quarantaine de personnes, dont d'anciens alcooliques, y participent. L’objectif : lutter contre les addictions en ce "dry january".

LP / Lou-Ann Le Roux •

Ce jeudi 11 janvier, une quarantaine de personnes prennent le départ du tour de l’île à vélo pour l’association "Les Maillons de l’Espoir".

Lutter contre l'alcoolisme

Ce matin, les coureurs ont quitté Saint-Denis direction l’Etang-Salé pour la première étape de ce tour qui va durer jusqu’au 14 janvier. Au-delà du défi sportif, ce tour de l'île à vélo est une démarche d'information et de prévention des addictions, particulièrement l’alcool.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Le 11ème tour de l’île en vélo des «Maillons de l'Espoir » est lancé pour lutter contre les addictions. Plusieurs dizaines d’anciens alcooliques y participent

"J’ai passé de mauvais moments avec l’alcool, s’est dur de s’en sortir, explique Philippe, ancien dépendant à l’alcool qui fait son premier tour de l’île avec les "Maillons de l’Espoir". On perd tout là-dedans".

"Les encourager à s'en sortir"

L’association organise chaque année son tour de l’île à vélo avec d’anciens alcooliques, mais pas seulement. "Il y a un engouement", remarque Georges, bénévole depuis une dizaine d’années en soutien aux anciens alcooliques.

En participant, on donne de la force aux personnes qui en ont besoin pour les encourager à sortir de l’alcool et des addictions. Il faut leur redonner confiance en eux et les encourager. Georges, bénévole

L'association «Les Maillons de l'Espoir» lance ce jeudi 11 janvier son traditionnel Tour de l'île à vélo. • ©Lou-Anne Le Roux

Partage d'expériences

Durant leur tour de l’île, les participants échangent sur leurs expériences, leurs histoires et leurs parcours de rémission surtout.

Pour Patrick qui est sorti de l’alcoolisme, ce tour de l’île "c’est le sport", et surtout le bonheur "de se retrouver tous ensemble". "On partage un moment sans boire, sans alcool et on s’éclate, ajoute Patrick dans l’association depuis près de dix ans.

Pendant les quatre jours, on pense pas du tout à l’alcool, on oublie tout ça et on se sent soutenu. Patrick, ancien alcoolique

L'association «Les Maillons de l'Espoir» lance ce jeudi 11 janvier son traditionnel Tour de l'île à vélo. • ©Lou-Ann Le Roux

Un mois de janvier sans alcool

Il y a dix ans, l’association comptait une dizaine de cyclistes, désormais ils sont une quarantaine. Jean-Claude Fanchin, président de l’association "Les Maillons de l’Espoir", explique l’importance de faire ce défi en plein "dry january", le défi du mois de janvier sans alcool. "L’objectif est de sensibiliser la population par rapport à la surconsommation d’alcool, surtout après les fêtes et d’encourager à arrêter l’alcool", explique Jean-Claude Fanchin.

Quatre jours sur les routes

Après l’Etang-Salé, les coureurs iront à Langevin, puis Sainte-Suzanne, et retour à Saint-Denis. Au total, les participants vont effectuer 240 km à vélo jusqu’au dimanche 14 janvier. Le président de l’association "Les Maillons de l’Espoir" rappelle que 450 personnes décèdent chaque année de l’alcool à La Réunion. L’alcool est responsable d’un accident de la route sur deux et est presque toujours présent dans les situations de violences.