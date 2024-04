Lutte contre l'alcoolisme à La Réunion : fin de la vente d'alcool réfrigéré en grandes surfaces

Partager :

La lutte contre l'alcoolisme se poursuit à La Réunion. Le mardi 9 avril 2024, la préfecture, l'ARS et les acteurs économiques ont signé une charte pour lutter contre les consommations à risque d'alcool. Parmi les nouvelles mesures qui seront prochainement mises en place : l'arrêt de la vente d'alcool réfrigéré dans les grandes surfaces, mais également des 4x3 et des couvertures de catalogues une semaine avant les fêtes des mères et des pères.

Annaëlle Dorressamy / Florence Bouchou •

L'alcool est un fléau à La Réunion. Selon l'Observatoire Régional de Santé (ORS), en 2021, environ 490 décès par an sont attribués à l'alcool. En moyenne, entre 2020 et 2022, environ 5 000 passages par an aux urgences sont en lien direct avec l'alcool. Signature d'une charte pour lutter contre l'alcoolisme Le mardi 9 avril 2024, la préfecture de La Réunion, L'Agence Régionale de Santé (ARS Réunion), et les acteurs économiques ont signé une charte d'engagement de la filière alcool. L'objectif est de lutter contre les consommations à risque d'alcool. Regardez le reportage de Réunion La 1ère : Une nouvelle charte prévoit la fin de la vente d'alcool réfrigéré en grande surface Arrêt de la vente d'alcool réfrigéré dans les grandes surfaces Parmi les nouvelles mesures de la charte d'engagement, l'arrêt de la vente d'alcool réfrigéré dans les grandes surfaces réunionnaises. Mais également l'arrêt des communications par affichage 4x3 et sur les premières de couverture des catalogues une semaine avant les fêtes des mères et des pères. C’est une charte de bonne conduite qui met un terme notamment à la vente d’alcool réfrigéré dans les grandes surfaces. Cette charte porte aussi sur un engagement à ne pas faire de publicités pendant certaines périodes de l’année comme la fête des pères ou la fête des mères. Docteur David Mété, chef du service d’addictologie au CHU Nord "L'alcool est une aberration" D'après les dernières données de la DEAL en 2023, en matière de sécurité routière, il y a presqu'un accident avec alcool tous les deux jours, en moyenne, et environ la moitié des accidents mortels sont liés à une consommation d’alcool. Concernant les violences intra-familiales, près de 80 % des faits sont commis sur fond de consommation d’alcool. La publicité pour l'alcool, pour la vente des boissons addictives est une aberration de santé publique. On ne devrait pas faire de publicités pour les substances addictives. L’alcool est la deuxième cause de mortalité évitable. Docteur David Mété, chef du service d'addictologie au CHU Nord Dans le meilleur des cas, pour le Docteur David Mété, "il ne faudrait plus de publicités qui incitent à consommer de l'alcool", mais cela relève de mesures nationales. Une étude sur l'alcoolisation chronique à La Réunion Sous l'égide de l'ARS, une étude régionale relative à l'alcoolisation chronique massive à La Réunion sera réalisée auprès des personnes prises en charge dans la filière de soins addictologiques. Une cinquantaine de professionnels signataires Au total, près d’une cinquantaine de professionnels se sont mobilisés auprès de l'Etat afin de s’engager sur une série d’actions concrètes formalisées dans la charte d’engagement. Parmi eux, des producteurs et importateurs d’alcool, des distributeurs, des stations-service, mais aussi des professionnels de l'hôtellerie-restauration ainsi que des afficheurs. Des comités de suivi mis en place Afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre de cette charte, des comités de suivi seront mis en place, notamment avec les partenaires et les signataires de la charte pour effectuer des points de situation réguliers sur les actions déployées. Les signataires participeront au comité de suivi pour mesurer les impacts de la charte. Nous ajusterons les mesures mises en place pour voir si ça porte ses fruits ou s'il faut des modifications. Dans ce cas-là, on fera une concertation et on essaiera de trouver des solutions. Philippe-Alexandre Rebboah, président du syndicat de l'importation et du commerce Pour l'heure, les dispositions de la mise en place de la charte ne sont pas encore fixées. Quant à son application, aucune date n'est fixée non plus.

Partager :