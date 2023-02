Lutte contre l’obésité : 40% des Réunionnais sont en surcharge pondérale

A La Réunion, 40% de la population est en surcharge pondérale. Les femmes sont deux fois plus touchées. Alimentation saine et activité physique sont les maîtres mots d’une bonne hygiène de vie, mais sont-ils à la portée de toutes les bourses ?

Un français sur deux est concerné par l’obésité, révèle une enquête de l’Inserm qui vient de paraître. A La Réunion, la surcharge pondérale affecte 40% de la population. Les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes.

Des femmes jeunes, entre 25 et 44 ans, âge où l’on met généralement au monde des enfants. Une donnée importante, selon le Dr Nathalie Lemoullec, médecin coordinatrice du centre spécialisé obésité sévère au CHU.

24% des mères font un diabète gestationnel

Les données épidémiologiques montrent une évolution préoccupante de la prise de poids avant la grossesse.

C’est le cas pour 24% des mères, qui font ensuite un diabète gestationnel. En 2020, le diabète gestationnel a concerné une femme sur 4, prise en charge en milieu hospitalier. Une tendance à la hausse selon l’Agence Régionale de Santé, notamment dans le Sud de l’île, où l’obésité maternelle a quasiment doublé en 16 ans.

Les actes de chirurgie de l’obésité concerneraient plus de 80% des femmes chaque année.

Un Français sur deux est concerné par l’obésité

Une alimentation saine, jusque dans certains restaurants

L’obésité représente un danger pour la santé, voire pour la vie lorsqu’elle devient "morbide". L’alimentation n’est pas l’unique aspect à prendre en compte, mais elle est un élément essentiel de la question.

Bien manger n’est pas toujours évident, surtout avec la tentation des fast-foods. Un type de restauration parfois plus abordable que les produits frais.

Lutte contre l’obésité : quelle part à la production locale dans les restaurants ?

La tendance de la nourriture saine se développe dans la restauration. Le Dr Nathalie Lemoullec salue la prise de conscience de la part de la population de ce qu’est cette maladie que l’obésité, et l’augmentation des initiatives.

Une bonne hygiène de vie au quotidien

Faire attention à son alimentation est donc un point clé, tout comme la pratique d’activité physique. Pour Ranjit Camalon, l’hygiène de vie est devenue une préoccupation quotidienne. A 34 ans, il a pris conscience du danger qu’il courrait quand il a appris qu’il était en obésité morbide.

Ranjit pesait alors 140 kg pour 1,84 m. Il sait que l’obésité est généralement plurifactoriel, et possède aussi des composantes psychologique et génétique. Depuis un mois, il s’est mis au sport et a adopté une alimentation saine, faite de davantage de fruits et légumes, et de céréales complètes.

A 34 ans, Ranjit souffre d’obésité. Il en a pris réellement conscience il y a six mois. Sa santé était en danger. Il a décidé de se reprendre en main. Reportage

Adopter une pratique sportive adaptée

La pratique sportive est indispensable. Plusieurs types d’activités sont possibles, parmi lesquels des nouvelles méthodes pour se muscler. L’électrostimulation se développe à La Réunion, elle promet par exemple l’équivalent de 2 heures de sport en une séance de seulement 20 minutes. Attention cependant, certaines précautions sont à prendre.

L’électro stimulation fait des adeptes

Le Dr Nathalie Lemoullec, médecin coordinatrice du centre spécialisé obésité sévère au CHU, insiste sur la pratique sportive chez les enfants.